Kane, Lineker, Mourinho... les hommages du monde du sport au prince Philip

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort ce vendredi à 99 ans. Très touchés, de nombreux joueurs ou ancien sportifs ont tenu à lui rendre hommage, dont Harry Kane et José Mourinho.

Il a appris la nouvelle en pleine conférence de presse d’avant-match. Très touché par l’annonce de la mort du prince Philip, José Mourinho a aussitôt tenu à transmettre ses condoléances à la famille royale. "Je suis désolé parce que je viens de lire une triste nouvelle sur le prince Philip. Je voudrais dire que j'ai le plus grand respect pour la famille royale. Je crois que le Royaume-Uni ne sera pas le seul à être triste parce que je ne suis pas anglais et je sais que beaucoup de personnes comme moi ont ce profond respect", a confié, ému, l’entraîneur portugais de Tottenham.

Les hommages de Mourinho, Kane, Lineker...

Comme lui, de nombreuses personnalités du monde du sport ont tenu à rendre hommage au prince Philip, décédé ce vendredi matin à l'âge de 99 ans. Duc d'Edimbourg et époux de la reine Elizabeth II, il s'est éteint au château de Windsor, quelques semaines après avoir été hospitalisé à Londres pour une infection et un problème cardiaque. Ce week-end, en Angleterre, chaque match sera précédé d’une minute de silence. Ce fut également le cas à Caen avant la rencontre opposant les Anglaises aux Françaises de Corinne Diacre, en amical. Les joueurs et joueuses sont également invités à porter des brassards noirs, samedi et dimanche, au Royaume-Uni. En signe de respect, tous les drapeaux du stade de Wembley ont été mis en berne.

De Harry Kane à Kenny Dalglish, ancien attaquant et entraîneur emblématique de Liverpool, en passant par Gary Lineker, meilleur buteur du Mondial 1986, les hommages se sont multipliés tout au long de la journée. Connu pour être un grand amateur de sport et notamment de football, lui qui fut le président de la Fédération anglaise entre 1955 et 1957, le prince Philip avait l’habitude de se rendre à des événements importants comme en 2015 lorsqu’il avait assisté à certains matchs de la Coupe du monde de rugby organisée en Angleterre et au pays de Galles.