Tottenham: Mourinho remet un gros coup de pression à Ndombele

Dans un entretien à Canal+, l’entraîneur de Tottenham José Mourinho juge la saison de ses trois internationaux français Hugo Lloris, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele. S’il est un grand fan de l’ancien joueur d’Amiens et de l’OL, il estime que le milieu des Bleus peut et doit faire beaucoup plus.

Entre José Mourinho et Tanguy Ndombele, c’est un peu "Je t’aime moi non plus." Le milieu de terrain de Tottenham (24 ans) a régulièrement été la cible des critiques de son coach. Si les rapports entre les deux hommes ont parfois été orageux, ils se sont améliorés ces derniers mois. Cela n’empêche pas le technicien portugais d’être complètement satisfait de ses performances. Et de lancer des piqûres de rappel, voire carrément des coups de pression au Français : "Tanguy, je vais être honnête, c’est le genre de joueur dont tu attends toujours plus que ce qu’il te donne, a déclaré Mourinho à Canal+. Parce qu’il a tellement de talent, que tu attends toujours plus. Son talent est hallucinant. Son talent, sa créativité au milieu de terrain, sa vision du jeu… Il n’a pas d’équivalent dans le foot européen en ce moment."

"Il ne va jamais à la limite de l’effort, du sacrifice et même de l’ambition !"

Fan de l’ancien Lyonnais, l’entraîneur des Spurs avoue être frustré par l’international tricolore (7 sélections). "J’en reviens toujours au même : je sens qu’il peut donner plus, poursuit-il. Il ne va jamais à la limite de l’effort, du sacrifice et même de l’ambition ! Je l’adore en tant que joueur, mais il me frustre un peu parce que je sens qu’il peut être encore meilleur que ce qu’il est déjà. Quand je regarde l’équipe de France et que Tanguy ne joue pas, je ne blâme pas Didier (Deschamps), je blâme Tanguy parce qu’il est meilleur que les autres et il devrait le montrer tous les jours à l’entraînement et à tous les matchs."

Tottenham se déplace sur la pelouse de Newcastle ce dimanche après-midi pour le compte de la 30eme journée de Premier League (à 15h05, en direct sur RMC Sport 1).

>> Pour suivre les matchs de Premier League, l'abonnement aux chaines RMC Sport est par ici

Ndombele et Mourinho © AFP