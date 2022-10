Manchester United: le réveil de Ronaldo, qui signe un 700e but en club et offre la victoire aux Red Devils

Manchester United s'est imposé sur le terrain d'Everton ce dimanche, dans le cadre de la 10e journée de Premier League (2-1). Alors qu'il était comme souvent remplaçant au coup d'envoi, c'est Cristiano Ronaldo qui a marqué le but de la victoire. Son 700e en club.

Le temps d'une action, il a retrouvé son flair, sa finition... et le sourire. Comme à la belle époque. Toujours empêtré dans une situation difficile à Manchester United, Cristiano Ronaldo a enfin vécu un dimanche heureux cette saison. Et pour cause: son équipe a gagné, et lui a marqué.

Alors que les Red Devils, une semaine après la fessée reçue contre City (6-3), se déplaçaient sur le terrain d'Everton pour tenter de se rassurer, le quintuple Ballon d'or était pourtant - comme presque toujours en championnat - remplaçant au coup d'envoi. Mais la blessure d'Anthony Martial lui a permis d'entrer en jeu en première période (29e), alors que le score était de 1-1 après l'ouverture du score d'Iwobi (5e) et l'égalisation d'Antony (15e) pour United. Et il ne lui a pas fallu très longtemps pour briller.

Premier but de la saison en championnat

Lancé en profondeur par Casemiro à la 44e, CR7 a fait du CR7: il a accéléré, fixé Jordan Pickford, et marqué d'une frappe sèche, du gauche, sans trembler. Un but qui n'est que son premier de la saison en championnat, mais son 700e en club. Une marque symbolique pour la machine à statistiques.

Depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo a en effet signé 5 buts avec le Sporting, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus, et donc 144 avec Manchester United, entre son premier passage dans le nord de l'Angleterre (2003-2009) et son second, depuis 2021.

Cette 700e réalisation, qui fera probablement du bien à un joueur en panne de confiance, soulage aussi l'équipe d'Erik ten Hag. Manchester United, qui s'est fait peur en toute fin de match, remonte à la cinquième place, à une petite longueur de Chelsea et du top 4.