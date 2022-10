Manchester United: Ten Hag veut voir son équipe jouer "méchamment"

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours d'un déplacement sur la pelouse d'Everton lors de la 10e journée de Premier League, l'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag est revenu sur la déroute survenue contre Manchester City dimanche dernier. Outre une différence d'intensité, le technicien néerlandais veut aussi que ses joueurs soient plus intelligents, sans perdre pour autant leur capacité à "jouer méchamment".

Une semaine après la rouste contre Manchester City (6-3), les Red Devils doivent se relancer en Premier League, eux qui restaient sur quatre succès de rang avant de croiser la route d'Erling Haaland et ses coéquipiers. Jeudi, l'équipe d'Erik ten Hag s'est imposée dans la foulée contre Omonia (3-2) en Ligue Europa. Dimanche, Manchester United poursuivra sa saison sur le terrain d'Everton pour le compte de la 10e journée du championnat anglais.

En conférence de presse à deux jours du déplacement sur le terrain d'Everton, Erik ten Hag est revenu sur la différence fondamentale entre son équipe et celle de Pep Guardiola, à savoir l'intensité. Voilà plusieurs années que Manchester City impose son jeu et son rythme en Premier League. "Il est clair que City est la référence en la matière. Il y a d'autres équipes aussi. Mais je pense que nous pouvons le faire. Nous l'avons vu contre Liverpool et Arsenal, a souligné Ten Hag, vantant les succès récents de Manchester United. Mais nous devons maintenant le faire de manière régulière. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra aussi plus que des semaines: il faudra des mois."

Dans une optique de récupération, essentielle pour proposer de l'intensité ensuite, l'équipe de Manchester United est restée à Chypre vendredi matin pour s'entraîner avant de décoller pour l'Angleterre. "C'est comme une routine, un mode de vie et vous devez l'apporter à chaque session d'entraînement en tant que groupe et en tant que joueur au niveau individuel, a expliqué celui qui a été nommé l'été dernier, à propos de l'intensité exigée. Ce n'est pas quelque chose que vous construisez ou que vous pouvez faire progresser en une semaine ou un mois, c'est un système qui est une exigence permanente dans le football de haut niveau."

"Ils doivent aussi jouer méchamment"

Par ailleurs, Erik ten Hag s'est confié aussi sur ses attentes concernant l'état d'esprit de ses joueurs sur le terrain. "Je sais ce qu'est la méchanceté: de cette manière, nous pouvons progresser et parfois aussi jouer un peu plus intelligemment. Par exemple, nous avons pris trop de cartons, a commenté le technicien néerlandais. Je me demande pourquoi nous en récoltons autant et je ne comprends pas."

Dimanche dernier, Diogo Dalot a écopé d'un carton jaune dès la deuxième minute de jeu. De quoi forcément le pénaliser pour le reste de la partie. "Nous voulons jouer dur, (...) et à la deuxième minute, Diogo a déjà un carton jaune. C'est clair, c'était une faute, mais un carton? J'ai vu beaucoup d'autres cartons et je me suis demandé si c'était nécessaire, est revenu Ten Hag. Mais je m'adresse aussi aux joueurs. Je dois sans cesse leur rappeler de jouer intelligemment, mais ils doivent aussi jouer méchamment."