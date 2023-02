La retraite internationale de Varane, "une bonne nouvelle pour Manchester United" selon ten Hag

En conférence de presse vendredi, Erik ten Hag s'est félicité de la décision de Raphaël Varane de dire stop aux Bleus, à seulement 29 ans. Il va pouvoir se focaliser sur Manchester United.

Il était dans la confidence. Et il voit forcément cette annonce d’un bon œil. Erik ten Hag a accueilli avec joie la décision de Raphaël Varane de prendre sa retraite internationale, à seulement 29 ans et après 93 sélections.

"Il veut gagner avec Manchester United"

Le champion du monde 2018 et finaliste malheureux en 2022 va pouvoir se concentrer sur son club, qui lutte cette saison pour une place sur le podium en Premier League. "C’est une bonne nouvelle pour Manchester United. Raphaël a tout accompli en club et en sélection. Je pense que tout ce qu’il a fait est incroyable. Un grand respect à lui. Je suis heureux qu’il puisse mettre toute son énergie et son expérience au service de Manchester United. Il a encore beaucoup à faire parce qu'il est ambitieux. Il veut gagner avec Manchester United", a réagi le coach des Red Devils ce vendredi.

"Raphaël est expérimenté, il prend ses propres décisions. Je n’en ai pas discuté avec lui mais il m'a informé qu'il avait l'intention de faire cela, oui (de prendre sa retraite internationale). Je ne peux qu'exprimer mon profond respect pour sa carrière jusqu'à présent", a-t-il ajouté en conférence de presse, à la veille de défier Crystal Palace pour la 22e journée de Premier League.

Arrivé en Angleterre à l'été 2021 après avoir collectionné les trophées pendant dix ans au Real Madrid, Varane espère être maintenant épargné par les blessures pour pouvoir aider son équipe à retrouver les sommets. En plus du championnat, Manchester United s’apprête à affronter Barcelone en barrages de la Ligue Europa (16 et 23 février). Sans oublier la finale de la League Cup programmée le 26 février contre Newcastle, et la FA Cup avec un duel face à West Ham le 1er mars en huitièmes de finale.