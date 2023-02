Real Madrid: le joueur de Valence Gabriel Paulista disjoncte contre Vinicius

Gabriel Paulista (32 ans), défenseur de Valence, n’a pas supporté d’être dribblé par Vinicius Jr qu’il a séché d’un violent coup de pied, jeudi lors de la victoire du Real (2-0) en Liga.

Vinicius Jr a encore subi un traitement de faveur musclé jeudi lors de la victoire du Real Madrid face à Valence (2-0). Le Brésilien s’est fait violemment sécher par le défenseur adverse, Gabriel Paulista, après l’avoir déposé sur une accélération. Son compatriote brésilien n’a pas trop apprécié et lui a asséné un violent coup de pied dans la cuisse. Après avoir été projeté au sol, Vinicius s’est vite relevé pour mettre un coup d’épaule à son bourreau, exclu directement par l’arbitre de la rencontre.

Rouge direct

Paulista, ancien joueur d’Arsenal (2013-2015) s’est aussi fait apostropher par son compatriote Eder Militao au niveau du banc de touche au moment de quitter le terrain. Le latéral droit a vécu une soirée compliquée face à Vinicius qui l’avait laissé sur place avant d’inscrire le deuxième but du Real sur une accélération fulgurante (54e).

Vif et dribbleur, l’ailier brésilien est souvent pris pour cible par ses adversaires. Il est le joueur ayant subi le plus de fautes cette saison parmi les cinq grands championnats européens (69, devant Neymar 59). Cela n’a pas changé jeudi (5 fautes subies, total le plus élevé de la rencontre).

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, n’a pas accablé Paulista après son craquage sur son joueur. "C'est moche, mais Paulista a toujours été un joueur très correct, a souligné l’Italien. C'était la frustration du moment." Voro, entraîneur de Valence, appelle, lui, à davantage de contrôle. "Je vais lui parler, a-t-il annoncé. Il a la tête un peu basse, c’est la conséquence de l'impuissance. Sur le terrain, nous devons tous nous contrôler sinon, ce serait la guerre."