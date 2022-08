Le surprenant troisième maillot vert de Manchester United

Manchester United a lancé un troisième maillot avec un coloris vert très lumineux. Cette nouvelle tenue pour la saison 2022-2023 sera portée dès le 13 août par les joueurs.

Le maillot domicile 2022-2023 est classe, l'extérieur est sobre, mais le troisième est pour le moins extravagant. Manchester United et Adidas ont dévoilé vendredi un maillot "third" avec un coloris vert fluo qualifié de "saisissant" par le club. "Ce maillot accrocheur se distingue de nos maillots domicile et extérieur de cette saison par la vivacité et le motif géométrique saisissant qui ont été incorporés au design", peut-on lire dans le communiqué dévoilé vendredi.

Porté dès samedi

"Il possède un col ras du cou, qui a été conçu avec un design graphique, directement inspiré par la culture de la mode Zeitgeist des années 1990", détaille Manchester United. Du côté d'Adidas, Inigo Turner, directeur du design de l'équipementier, vante une "convergence d'icônes culturelles remixées et recodées".

Ce maillot vert sera porté pour la première fois par les joueurs lors du match de championnat prévu samedi (18h30) sur le terrain de Brentford. Il se pourrait bien que cette tenue soit aussi utilisée en Ligue Europa, que les clubs utilisent bien souvent pour promouvoir leurs troisièmes ensembles.