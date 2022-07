Manchester United dévoile son nouveau maillot... avec Ronaldo

Le nouveau maillot domicile de Manchester United présente un design vintage, avec le retour du col polo. Cristiano Ronaldo, qui souhaite partir, fait partie de la campagne de communication.

Le "col polo" est de retour. Manchester United a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2022-2023. Il est évidemment rouge, avec des bandes Adidas noires sur les manches et des triangles rouges et noirs sur le col. Autres particularités: l'écusson du club est encadré et un "subtil motif à rayures ton sur ton" est conçu dans le tissu du maillot.

"Le col polo est synonyme de Manchester United. Qu'il soit relevé ou rabattu, il a joué un rôle de premier plan dans les plus grands moments du club", affirme Inigo Turner, directeur du design chez Adidas.

Ronaldo présent dans le clip promotionnel

Le design du maillot fait référence à celui de la saison 1992-1993, qui avait abouti au sacre des Red Devils pour la première édition de la Premier League. "Il s'agit également d'un clin d'œil subtil à certains de nos anciens grands joueurs, dont le style unique sur et en dehors du terrain a fait de leur kit le leur", selon Manchester United. C'est ainsi que le club a fait appel à Éric Cantona pour assurer la promotion de cette nouvelle tenue.

Cristiano Ronaldo figure aussi dans la vidéo promotionnelle diffusée par Manchester United. Impossible de savoir s'il s'agit d'un indice sur son avenir. Mais la presse britannique rapportait ces derniers jours que le flou concernant l'attaquant portugais risquait de perturber la communication prévue pour le lancement du maillot.

Ce nouveau maillot de Manchester United sera porté pour la première fois contre Liverpool. Ce ne sera pas en championnat, mais en amical, le 12 juillet (15h) à Bangkok, dans le cadre de la tournée du club en Asie. Un séjour qui se déroulera sans Cristiano Ronaldo.