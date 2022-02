Leeds-Manchester United: chahutés à Elland Road, les Red Devils s'arrachent pour l'emporter

Manchester United, chahuté à Leeds, a fini par l'emporter (4-2) ce dimanche lors de la 26e journée de Premier League. Une victoire qui lui permet de consolider sa quatrième place au classement.

Moins un sommet de jeu que le spectaculaire Manchester City-Tottenham (2-3) de la veille, le déplacement de Manchester United sur la pelouse de Leeds n’en fut pas moins intéressant, avec un scénario pour le moins renversant. Si la météo, en raison d’une pluie diluvienne qui a redoublé d’intensité, freinant la circulation du ballon sur une pelouse détrempée, n’a pas favorisé la qualité du spectacle, six buts ont tout de même été inscrits pour une large victoire (4-2) des Red Devils.

Manchester United a pris les devants sous une pluie battante en première période (34e, 40e+5), avant de subir la réaction des Peacocks, enfin déchaînés, suite à la réduction du score surprenante de Rodrigo (53e). Le centre excentré, et surtout raté, de l’attaquant s’est transformé en lob sensationnel venu se loger dans la lucarne opposée, et faire rugir de plaisir Elland Road. Les supporters des Whites n’étaient pas au bout de leurs émotions puisque Raphinha, entré en jeu à la pause, doublait la mise dans la foulée, d’un tacle rageur pour égaliser, moins d’une minute plus tard.

Pogba omniprésent

On a alors ressenti de nouvelles velléités offensives du côté de Leeds, et une pointe d’agacement chez les Red Devils, à l’image d’une charge à l’épaule de Junior Firpo. Mais les Mancuniens ont fini par reprendre le contrôle du match grâce à Fred (70e), omniprésent après son entrée en jeu (67e) en remplacement de Paul Pogba. Le milieu de terrain français a longtemps été le meilleur de joueur de son équipe, régalant ses partenaires par le dribble ou la passe à chaque fois qu’il touchait le ballon.

Complètement dans son match, comme on aimerait le voir plus souvent agir sur un terrain, irrésistible quand il se hisse à la hauteur de son talent en termes d’investissement, "La Pioche" s’est distingué par des dribbles inventifs pour créer des décalages. L’une de ses passes aurait d’ailleurs dû permettre à Cristiano Ronaldo d’ouvrir le score dans la première demi-heure (26e).

C'était sans compter sur Meslier, qui s’interposait à bout portant pour repousser le danger. L’attaquant portugais traverse une mauvaise passe actuellement, avec un seul but en 2022. Elanga, entré en fin de match, a consolidé le succès mancunien (88e). Ces quatre buts marqués sont une première sous Ralf Rangnick et Manchester United n'avait plus marqué quatre buts à l'extérieur depuis tout juste un an (18 février 2021, en Ligue Europa, contre la Real Sociedad). Au classement du championnat d'Angleterre, Manchester United consolide sa quatrième place.