Equipe de France: Deschamps ne devrait pas appeler Zouma en mars après l'affaire du chat battu

Plongé dans une grosse polémique depuis le début de la semaine et la diffusion d'une vidéo dans laquelle il est apparu en train de frapper son chat, le défenseur de West Ham et des Bleus, Kurt Zouma, ne devrait pas être appelé par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement de l'équipe de France.

A quelques mois de la Coupe du monde, Kurt Zouma a peut-être mis sa carrière internationale en péril à cause d'un dérapage extrasportif. Alors que le défenseur central de Chelsea (27 ans, 11 sélections) avait pris part au dernier rassemblement des Bleus en novembre, et qu'il avait même joué l'intégralité du match en Finlande (victoire 2-0), l'affaire du chat maltraité va avoir des conséquences sportives directes.

Comme indiqué par ESPN, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ne devrait en effet pas convoquer Zouma pour les deux prochains matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire à Marseille (25 mars) et l'Afrique du Sud à Villeneuve d'Ascq (29 mars). Dans l'entourage du sélectionneur, on confie en tout cas aujourd'hui que la tendance est à une absence du défenseur.

Deschamps et Le Graët ont condamné publiquement les actes de Zouma

Interrogé mercredi soir par France Télévisions sur la diffusion de la vidéo choquante dans laquelle Zouma apparraissait en train de frapper son chat, Didier Deschamps n'avait pas caché son mécontentement. "J'ai été très surpris de la part de Kurt Zouma, avait réagi le technicien. C'est quelque chose d'inadmissible, d’intolérable, d'une cruauté sans nom. Je suis sûr qu'il en a pris conscience. Ces images sont choquantes et insupportables."

Et de poursuivre sur une éventuelle sanction: "Je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste."

Depuis la révélation du scandale, le président de la FFF Noël Le Graët s'est lui aussi exprimé. "C'est un acte de maltraitance évidemment choquant", a commenté le dirigeant dans une déclaration transmise mercredi à l'AFP. "Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal. Au contraire, c'est un garçon connu pour être respectueux, positif. Je note cependant ses excuses, j'espère qu'il en tire la leçon qui s'impose et je crois que c'est le cas", a ajouté Noël Le Graët, sans évoquer de mesure à l'encontre du joueur.