West Ham: Zouma sera encore dans le groupe pour le match contre Leicester

Vivement critiqué depuis le début de la semaine et la diffusion d'une vidéo le montrant en train de frapper son chat, le défenseur français de West Ham Kurt Zouma avait tout de même joué mardi contre Watford. Et ce devrait encore être le cas dimanche contre Leicester en Premier League.

Le footballeur international français Kurt Zouma, au coeur d'une controverse après avoir été filmé en train de frapper son chat, ne sera pas écarté pour le match de championnat d'Angleterre dimanche contre Leicester, a annoncé vendredi son entraîneur David Moyes.

"Oui, il est disponible pour jouer contre Leicester", a déclaré le technicien, qui avait déjà été critiqué pour avoir titularisé Zouma contre Watford mardi soir malgré la polémique naissante.

Moyes avait déjà assumé son choix mardi

Après la victoire des Hammers, Moyes avait d'ailleurs justifié son choix. "Je m'occupe du football. Je suis vraiment déçu et le club a pris toutes les mesures qu'il peut prendre en ce moment en interne. Mais mon travail consiste à choisir la meilleure équipe et Kurt en faisait partie", avait-il confié.

En condamnant toutefois les actes du joueur: "Je suis un grand amoureux des animaux et c'est quelque chose qui a touché beaucoup de gens, avait poursuivi l’ancien éphémère entraîneur de Manchester United (2013-2014). J'ai été complètement déçu de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit, mais mon travail consistait à essayer de trouver un moyen d'obtenir une victoire pour West Ham. Certaines personnes seront déçues et je le comprends. Je suis quelqu'un qui se soucie beaucoup de mes chiens et de mes chevaux. Le club s'en occupe comme vous le savez bien."

Sanctionné financièrement par West Ham, Zouma ne devrait donc pas l'être sportivement. En ce qui concerne l'équipe de France, la donne est différente. Comme expliqué ce vendredi matin par RMC Sport, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps ne devrait pas l'appeler pour le rassemblement international de mars.