Liverpool-Chelsea: Tuchel assume pour l'entrée de Kepa pour les tirs au but et ne lui fait "aucun reproche"

Chelsea s’est incliné face à Liverpool, ce dimanche, au terme d’une finale de League Cup spectaculaire à Wembley (0-0, 11 tab à 10). Les Blues ont cédé aux tirs au but, après un ultime raté de Kepa Arrizabalaga, entré en jeu pour la séance décisive. Un choix que ne regrette pas Thomas Tuchel.

Il est allé chercher onze fois le ballon au fond de ses filets, sans faire un seul arrêt. Avant d’envoyer sa frappe dans le ciel de Wembley. Kepa Arrizabalaga a vécu une soirée très difficile face à Liverpool, dimanche, en finale de la League Cup (0-0, 11 tab à 10). Entré en jeu pour disputer la séance de tirs au but, le gardien remplaçant de Chelsea a précipité la défaite des siens. Après avoir remplacé Edouard Mendy, excellent durant la rencontre, le portier espagnol n'a pas su endosser le costume de sauveur.

"J'ai de la peine pour lui mais je ne lui fais évidemment aucun reproche, assure Thomas Tuchel, dont le pari a viré au flop face aux Reds. J'avais pris la décision de le faire entrer pour les tirs au but parce qu'il s'entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent à quel point il est bon dans cet exercice. Il joue un rôle important dans la façon dont on a tiré nos tirs au but, ils étaient excellents aujourd'hui. C'est dur pour lui d'être le seul à rater, mais on ne lui fait aucun reproche. On doit accepter la qualité de l'adversaire, qui a peut-être l'attaque la plus dangereuse en Europe à l'heure actuelle."

"Heureux de faire partie de ce match"

Malgré cet épilogue contrariant, Thomas Tuchel retient la performance des deux équipes durant plus de 120 minutes. Lors de cette finale haletante, les Blues et les Reds ont proposé un superbe spectacle au nord-ouest de Londres.

"Ça a été un match génial pendant 120 minutes. Il aurait pu basculer deux côtés. Il faut un peu de chance, pour l'emporter, mais on ne peut avoir aucun regret. Il y a eu énormément de bonnes choses et on ne doit pas perdre le sommeil pour ça. Cela a été un match de football distrayant avec une énorme intensité et j'étais très heureux de faire partie de ce match."