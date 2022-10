Liverpool: Klopp bientôt fragilisé, selon une ancienne légende du club

L’éprouvant début de saison de Liverpool devrait prochainement commencer à inquiéter Jürgen Klopp, manager des Reds, selon l’ancien joueur du club, l’allemand Dietmar Hamann.

Le gigantesque crédit dont dispose Jürgen Klopp va-t-il lui permettre d’échapper longtemps aux critiques? Non, selon Dietmar Hamann, ancien joueur du club qui estime que les questions vont commencer à se poser sur son compatriote après le début de saison éprouvant des Reds, encore battus à Arsenal (3-2) le week-end dernier. Après huit journées, Liverpool ne pointe qu’à la 10e place de Premier League à 14 points d’Arsenal, leader.

"À un moment donné, je pense que nous aurons cette discussion sur le manager et je ne sais pas à quel point nous en sommes loin, a-t-il confié à talk Sport. Il a dit qu'il sentait toujours qu'il était la bonne personne pour le faire, mais je vois de petites choses comme Jordan Henderson en milieu de semaine voyant son numéro s’afficher (sur le panneau pour être remplacé, ndlr) et retirer à contrecœur son brassard et se détacher en secouant la tête. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu à Liverpool depuis cinq ans. Ce sont peut-être des petits signes que les gens ont des petits problèmes avec l'équipe ou même avec le manager."

S’il semble protégé par son palmarès (7 titres dont une Ligue des champions et une Premier League) et sa longévité (en poste depuis 2015), Klopp pourrait pâtir de la loi du football quand une équipe perd. "La dynamique à Liverpool n'est pas différente de celle d'ailleurs et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le manager sera sous pression, poursuit Hamann. C'est loin de la saison dernière, qui a vu les Reds se battre sur quatre fronts, pour terminer deuxième de la Premier League et finaliste de la Ligue des champions. En tant que grande équipe, vous êtes toujours en transition, mais ils sont au sommet de leurs capacités depuis trois ou quatre ans. Ce qu'ils ont réalisé et ce qu'ils ont fait l'année dernière était sans égal."

"Je ne pense pas que cela se reproduira, de pouvoir remporter quatre trophées en sept jours et je pense que psychologiquement, ça allait toujours être difficile cette saison. Si vous regardez Arsenal en seconde période, ils étaient tout ce que Liverpool était il y a quatre ou cinq ans. Ils étaient à couper le souffle pour aller de l'avant. Chaque fois qu'ils avançaient, vous sentiez que quelque chose allait se passer."

Hamann, qui a emporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2055, voit d’autres signes qui ne l’incitent pas à l’optimisme. "Cette équipe de Liverpool a l'air fatiguée, elle a juste l'air plate, conclut-il. Je ne sais pas d'où viendra l'étincelle parce qu'ils ont gagné des matchs dans le passé. Ils ont battu les Rangers il y a quelques jours, mais ils sont évidemment bien supérieurs aux Rangers. J'espère qu'ils sauront d'où viendra l'étincelle, mais est-ce la fin d'une époque? Je ne les écarterais pas, mais mon imagination ne me laisse pas voir d'où l'étincelle va venir dans les prochaines semaines."