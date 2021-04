Liverpool: Klopp se moque des t-shirts portés par Leeds à l'échauffement contre la Super League

Véritable bombe du week-end, le projet de Super League a été officiellement annoncé avec Liverpool parmi les 12 membres fondateurs. Si Jürgen Klopp a affirmé être contre ce projet, il était particulièrement remonté au sujet des t-shirts d'entraînements revêtis par les joueurs de Leeds à l'échauffement.

Ce lundi, Liverpool retrouvait le chemin des terrains après l'annonce de la création de la Super League qui a chamboulé la planète football et dans laquelle les Reds figurent comme membre fondateur. Face à Leeds, des premiers signes d'oppositions apparaissaient lors de l'échauffement des joueurs alors que les troupes de Marcelo Bielsa arboraient des t-shirts floqués avec l'inscription "Méritez-la !" (la qualification en C1, ndlr) et au dos "Le football est pour les supporters".

D'autres signes d'hostilité à ce nouveau projet faramineux venaient également investir les tribunes d'Ellan Road et même le ciel du stade des Peacocks avec un avion tirant une banderole "#SayNoToSuperLeague" ("Dites non à la Super Ligue").

Forcément, Jürgen Klopp n'a pas échappé à quelques questions sur la Super League alors qu'il a toujours pris parti contre sa création jusqu'à maintenant. Le technicien allemand a réitéré son opposition.

"Mon avis sur la question n'a pas changé, a déclaré le technicien. Je l'ai découvert dimanche, alors que nous préparions le match contre Leeds. Nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations, rien de plus que ce qu'on peut lire dans les journaux. C'est un coup dur. (...) J'ai 53 ans, j'ai toujours connu la Ligue des champions. En tant que manager, j'ai toujours voulu y participer. J'aime le fait que West Ham puisse se qualifier pour la saison prochaine, même si je n'en ai pas envie (Liverpool est à la lutte avec les Hammers pour la qualification). Le plus important dans le football sont les supporters et les joueurs."

Klopp fulmine contre les t-shirts arborés par les joueurs de Leeds

Interrogé sur les t-shirts revêtis par les joueurs de Leeds en amont du coup d'envoi de la rencontre, Jürgen Klopp s'est agacé, indiquant que ces mêmes maillots avaient été mis dans le vestiaire des Reds. Le technicien allemand avait indiqué que ses joueurs ne les porteraient pas avant de tacler Leeds.

"J’ai entendu dire qu’il y a des maillots d’échauffement. Nous ne les porterons pas, nous ne pouvons pas. Et si quelqu’un pense qu’ils doivent nous rappeler que vous devez gagner votre place sur le terrain pour aller en Ligue des champions, alors c’est une blague, une vraie blague. Ils les ont mis dans notre vestiaire. Si c’était l’idée de Leeds, merci beaucoup. Personne n’a besoin de nous le rappeler. Peut-être qu’ils devraient se le rappeler."