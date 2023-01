Manchester City: cheveux lâchés, tenues chic… Haaland joue les mannequins dans la presse spécialisée

Erling Haaland est en couverture du numéro spécial du magazine GQ consacré au sport au Royaume-Uni. L’attaquant norvégien de Manchester City y apparaît les cheveux détachés dans une série de photos de mode. De quoi trancher avec son image habituelle.

Allongé sur un canapé, il fixe l’objectif d’un regard intense, la main posée sur sa chevelure blonde. Erling Halaand a troqué ses crampons pour un costume de mannequin lors d’un shooting réalisé par GQ au Royaume Uni. Le magazine masculin a choisi de mettre l’attaquant de Manchester City en couverture de son numéro annuel consacré au sport.

Sur la photo de Une, le buteur de 22 ans apparaît avec une veste gris clair à plus de 4.000 euros et un pull Givenchy enfilé sur un t-shirt blanc à col rond. Les autres clichés le montrent en veste en cuir, en chemise, en pull ou en manteau. Toujours avec les cheveux lâchés et un air un peu séducteur. Une manière de soigner son image hors des terrains, pour devenir peut-être plus "bankable" aux yeux des marques.

Peu de distractions hors du terrain

Dans le long papier que lui consacre GQ, Haaland évoque notamment ses montres préférées ou son rôle d’ambassadeur pour Breitling. Le Norvégien explique aussi à quel point la méditation l’aide à se surpasser sur le rectangle vert: "C'est une très bonne chose pour se détendre, pour essayer de ne pas trop penser. Parce que le stress n'est bon pour personne. Je déteste être stressé et j'essaie de ne pas l'être. Le concept de la méditation consiste à essayer de se débarrasser de ce genre de pensées. C'est vraiment individuel, mais pour moi, ça a très bien marché."

Pas vraiment intéressé par le cinéma, les séries, la lecture ou les jeux vidéo, le crack scandinave explique avoir assez peu de distractions à part le ballon rond. "Je ne fais vraiment pas grand-chose, admet-il. Je me réveille le matin, je prends mon petit-déjeuner et je vais au centre d’entraînement. Après cela, j'ai mon traitement (récupération, soins...). La journée est presque terminée. Je rentre chez moi, je me détends et je me prépare pour le prochain entraînement, je dîne et je vais dormir."

"Gagner la Ligue des champions avec City"

La nuit est un moment particulièrement important pour le buteur des Citizens, qui se couche avec des lunettes filtrant la lumière bleue. Pour optimiser au maximum ses heures de repos: "Pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c’est peut-être le sommeil. Pas le fait de dormir beaucoup mais plutôt d’avoir un sommeil de qualité."

Auteur de 33 buts en 30 apparitions cette saison (avec City et la Norvège), Haaland cite les attaquants qui l’ont inspiré dans sa jeunesse: "De Zlatan à van Persie, en passant par Vardy, Agüero et Messi, énumère-t-il. Il y a aussi Negredo, Edin Dzeko, Balotelli..." Désormais, le colosse écrit sa propre histoire. Avec l'ambition d'emmener son pays à la Coupe du monde. Il rêve également d’offrir aux Skyblues leur première C1. "Je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner des trophées ici avec Manchester City. Mon objectif est de gagner la Ligue des champions".

La longévité de Benzema l'inspire

Même s’il a démarré sa carrière en boulet de canon, l’ancien avant-centre de Dortmund et Salzbourg estime pouvoir encore s’améliorer au fil des saisons. "Regardez Benzema, il a 35 ans maintenant et je pense qu'il est encore meilleur. Donc dans douze ans, j'espère être encore meilleur qu'aujourd'hui", conclut-il.