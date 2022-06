Manchester City: Grealish termine en slip au mariage de Maguire en Bourgogne

Harry Maguire (29 ans), défenseur de Manchester United, s’est marié dans un château en Bourgogne ce week-end et avait invité certains de ses coéquipiers en club ou en sélection, dont le très festif Jack Grealish (26 ans) qui a particulièrement profité de l’évènement.

Après avoir animé l’été dernier sur le marché des transferts, Jack Grealish (26 ans) tient la presse britannique en haleine sur ses destinations de vacances en 2022. La star de Manchester City était en France ce week-end pour assister au mariage de Harry Maguire, son coéquipier en sélection anglaise. Le défenseur de Manchester United a épousé Fern Hawkins dans le château de Varennes, datant du 13e siècle et situé dans la région Bourgogne-France-Comté (Saône et Loire). Prix des festivités: 580.000 euros selon The Sun, qui s’est surtout régalé des photos de Jack Grealish en fin de soirée diffusées sur les réseaux sociaux.

L'été très arrosé de Grealish

L’ailier a ainsi terminé en slip, une bière à la main, et visiblement très heureux de participer à l’union de son coéquipier avec les Three Lions. Il a terminé au petit matin en compagnie du frère de ce dernier, Joe Maguire (qui a connu une modeste carrière dans les niveaux inférieurs anglais) et le chanteur Tom Grennan. Il est aussi apparu dans des vidéos en taquinant sa petite amie, Sasha Attwood.

Ce périple français est la dernière destination en date de Grealish, en célébration presque constante depuis le titre de Manchester City en Premier League fin mai. Le joueur était apparu fortement éméché au moment de présenter le trophée au public, en se moquant notamment de Bernardo Silva. Il s’était ensuite envolé à Ibiza avant de rejoindre la sélection anglaise pour les matchs de la Ligue des nations.

Après ses obligations internationales, il a ensuite été immortalisé à Mykonos (Grèce) puis à Las Vegas la semaine dernière où il a réservé une suite à 93.000 euros avec 116 bouteilles comprises dans le package, avaient relaté les tabloïds.