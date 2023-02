Manchester City: Haaland aime dormir avec les ballons de ses triplés

Impressionnant pour sa première saison avec Manchester City, Erling Haaland a une drôle de particularité : lorsqu'il inscrit un triplé, il aime garder le ballon et dormir avec le soir-même.

Vingt-six buts en vingt-trois matchs de Premier League. Avec de tels temps de passage, difficile de savoir où s’arrêtera Erling Haaland. Après avoir loupé la Coupe du monde 2022 au Qatar, faute de qualification de la Norvège, l’ovni de 22 ans est reparti sur les mêmes bases qu'avant la trêve. Même s’il est resté muet contre Chelsea, Manchester United ou plus récemment Tottenham, ce qui lui a valu quelques critiques, ses statistiques donnent le vertige. Il affiche un ratio de 1,13 but par rencontre et marque en moyenne toutes les 72 minutes.

Lasagnes, animaux et rap

Fin décembre, il est même devenu le joueur le plus rapide à passer le cap des 20 pions dans le championnat anglais (en seulement 14 matchs joués), détrônant Kevin Phillips, (21 matchs). Mais ce que Haaland préfère par-dessus tout, ce sont les triplés. Il en a déjà réussi quatre cette saison, contre Crystal Palace (27 août), Nottingham Forrest (31 août), Manchester United (2 octobre) et Wolverhampton (22 janvier). Comme le veut la tradition, le numéro 9 de Manchester City a pris l’habitude de conserver les ballons de ses hat tricks. Et ils ont visiblement trouvé une place toute particulière dans sa vie de tous les jours.

Dans une interview pour le site de la Premier League, Haaland a confirmé qu’il aimait dormir avec le ballon après avoir signé un triplé. "Oui, c’est vrai. Quand je mets un triplé, j’aime pouvoir sentir le ballon un peu plus", dit-il. Ce n’est pas la seule particularité d’Haaland qui raconte par exemple qu’il a besoin que son père lui prépare un plat de lasagnes avant chaque match à domicile pour être rassuré. Il explique aussi qu’il pourrait élever des animaux dans une ferme une fois qu’il aura raccroché les crampons et qu’il apprécie particulièrement le rap, ce qui ne l’a pas empêché pour son bizutage chez les Skyblues de chanter sur du… Enrique Iglesias. "Comment je me suis débrouillé ? J’étais très heureux de ma performance !"