Manchester City: Haaland bientôt le premier joueur à un milliard selon son agente, qui ne nie pas la clause "Real"

Exceptionnel depuis le début de la saison avec Manchester City, Erling Haaland risque rapidement d'attiser les convoitises à travers l'Europe. Interrogée par Sky Sports, son agente Rafaela Pimenta a évoqué l'avenir, sans nier ni une possible prolongation à City ni une éventuelle clause "Real Madrid". Avec l'idée que le Norvégien sera sans doute le premier joueur "à un milliard".

"Un milliard", c'est la valeur qu'atteindra un jour Erling Haaland d'après son agente Rafaela Pimenta. "Si vous mettez en relation sa valeur footballistique, sa valeur en termes d'image, pour les sponsors... on arrive à coup sûr au milliard" a t-elle justifié dans des propos pour SkySports. "C'est logique de comparer Erling à Mbappé, ça donne aussi une idée du marché. Je pense qu'Erling sera le premier joueur à faire l'objet d'un transfert qui sera autour du milliard", a t-elle martelé.

Pour le moment, l'attaquant norvégien est sous contrat avec Manchester City et il paraît peu probable d'imaginer les deux parties discuter d'un départ. Les discussions prendraient même le chemin opposé, d'après son agente: "Une prolongation à Manchester City? J'espère. S'ils veulent discuter dès maintenant, on en serait heureux. Pourquoi pas."

"Une clause Real? Je ne peux pas en parler"

Il y a quelques semaines, l'existence dune éventuelle "clause Real", qui permettrait au joueur de rejoindre un jour plus facilement le club madrilène, avait été évoquée dans la presse espagnole, avant d'être démentie par Guardiola. "Ce n'est pas vrai, a assuré l’entraîneur. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe", avait fermement déclaré l'entraîneur des skyblues. Plus récemment, The Athletic a publié un article dans lequel le média anglais confirmait l'existence d'une clause libératoire de 200M d'euros dès 2024 pour n'importe quel club hors Premier League. Celle-ci baisserait au fil des années.

A la question de savoir si une clause lui permettant d'aller au Real Madrid existait dans son contrat chez les Skyblues, la représentante du joueur de 22 ans a botté en touche: "L'avantage et l'inconvénient d'être avocate, c'est que vous savez ce que vous ne devez pas dire. Je ne peux pas en parler."