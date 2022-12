Mercato: Chelsea offrirait 130 millions d'euros pour Enzo Fernandez, soit plus que sa clause libératoire

Meilleur jeune joueur du Mondial 2022, Enzo Fernandez est courtisé par de nombreux clubs en Europe, notamment en Premier League. Après les intérêts explicites de Manchester United, Liverpool et Newcastle, c'est Chelsea qui serait entré dans la danse avec une offre à hauteur de 130 millions d'euros.

Enzo Fernandez (21 ans) fait tourner la tête des Britanniques. Après Manchester United, Liverpool et Newcastle, c'est Chelsea qui se serait positionné sur le dossier du meilleure jeune du Mondial 2022. Et de quelle manière! D'après Record, les Blues auraient transmis une offre supérieure à la clause libératoire du joueur. Cette dernière s'élève à 120 millions d'euros, le board londonien en offrirait 10 de plus, afin d'éliminer la concurrence.

Le Benfica Lisbonne, qui aurait déjà refusé une offre de 100 millions d’euros de Newcastle en début de semaine, aurait reçu deux autres propositions de 127 millions d’euros pour Enzo Fernandez. L’identité des clubs n’a pas fuité - Chelsea pourrait en faire partie - mais ces deux offres seraient également supérieures à la clause libératoire du Lisboète (120 millions d’euros). Liverpool est très intéressé, tout comme Manchester United, plus réticent à l'idée d'investir en masse cet hiver.

Si le jeune champion du monde partait à ce prix, il deviendrait par ailleurs le milieu de terrain le plus cher de l’histoire devant Paul Pogba, parti de la Juventus pour Manchester United contre un chèque d’environ 100 millions d’euros en 2016. De son côté, Benfica aimerait conserver le joueur à minima jusqu'à la fin de la saison mais sait que ce sera très difficile. Les sollicitations sont nombreuses et la Premier League fait rêver plus d'un footballeur.

Chelsea veut reconstruire son milieu de terrain

A Chelsea, le secteur de l'entre-jeu est un secteur où une reconstruction va s'imposer. Jorginho (31 ans) et N'Golo Kanté (31 ans) sont en fin de contrat en juin prochain et les prolonger ne semble pas être une priorité. Le nouveau propriétaire, Todd Boehly, souhait construire une équipe avec de jeunes joueurs. Mateo Kovacic (28 ans), qui arrive dans la force de l'âge, devrait être conservé, tout comme Connor Gallagher (22 ans). Outre le jeune milieu de terrain, qui a connu un début de saison difficile, Chelsea veut restructurer son milieu de terrain avec d'autres jeunes joueurs. Enzo Fernandez est donc une priorité pour les Blues.

Sur le même modèle, les Blues ont largement entamé la refonte du secteur défenseur, avec les prolongations de contrat de Reece James (23 ans) et Trevoh Chalobah (23 ans), et la signature de Wesley Fofana (22 ans), devenu le quatrième défenseur le plus cher de l'histoire. Dans les provhains jours, Benoît Badiashile (21 ans, Monaco) pourrait poser ses valises à Londres pour y renforcer la défense.