Manchester United: ten Hag salue le dévouement de Varane, titulaire surprise mardi

Raphaël Varane était titulaire avec Manchester United mardi en Premier League face à Nottingham Forest (3-0), seulement neuf jours après la finale de la Coupe du monde. Un dévouement loué par Erik ten Hag, son entraîneur.

On l’avait quitté à bout de souffle, au bord du malaise, après une dernière intervention en prolongation de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France (3-3, 4 tab 2). Neuf jours plus tard, Raphaël Varane (29 ans) a bien récupéré et déjà rejoué. Il était titulaire mardi lors de la victoire de Manchester United contre Nottingham Forest (3-0) pour pallier les nombreuses absences dans le secteur.

Harry Maguire et Victor Lindelof étaient malades alors que Lisandro Martinez a obtenu quelques jours supplémentaires pour fêter le sacre mondial de l’Albiceleste. Ten Hag a alors lancé Luke Shaw dans l’axe gauche et pu compter sur le grand professionnalisme de Varane.

"Il y avait un problème en défense centrale et il a pris la responsabilité de jouer"

"Rapha montre une fois encore sa grande personnalité, le grand niveau qu’il apporte à Manchester United, après avoir joué la Coupe du monde, a loué le manager des Red Devils en conférence de presse. Il y avait un problème en défense centrale et il a pris la responsabilité de jouer, il a vraiment bien joué et il a été une fois encore très important pour notre équipe."

"Nous avons affronté une équipe avec une défense qui n’avait jamais joué ensemble, avec notamment un joueur qui n’avait jamais évolué en défense centrale (Luke Shaw, ndlr), poursuit le Néerlandais. Vous gagnez 3-0, vous n’encaissez aucun but, donc vous êtes contents de la performance."

Ten Hag avait dévoilé quelques détails à cette titularisation surprise de l’international français (93 sélections, 5 buts) avant la rencontre. "J'ai eu une conversation avec lui hier (lundi), Raphael prend ses responsabilités et c'est pour ça qu’il a tant de succès, remporté tant de trophées et qu’il est si important pour l'équipe, avait-il déclaré. Il m’a dit: ‘je suis prêt, faites-moi jouer’. Varane s'est entraîné, mais bien sûr, il faut prendre certaines conditions avec son historique de blessures. La Coupe du monde a été assez intense pour lui et a joué beaucoup de minutes avec la France. Nous devons prendre soin de lui." L'ancien Lensois a finalement été remplacé à la 77e minute de jeu par Harry Maguire.