Guardiola propose au Bayern un match pour le "7e titre" avec Messi

Le Bayern Munich est devenu la deuxième équipe à remporter six titres sur une année civile après le FC Barcelone en 2009. Pep Guardiola, ancien entraîneur des deux équipes, a proposé un match pour départager les deux monstres.

Le Bayern Munich a poursuivi sa collecte de trophées en remportant la Coupe du monde des clubs, ce jeudi, après sa victoire face aux Tigres (1-0) en finale. Les Bavarois sont devenus la deuxième équipe de l'histoire à décrocher six titres consécutifs après la Ligue des champions, la Bundesliga, la supercoupe d'Europe, la Coupe d'Allemagne et la supercoupe d'Espagne. Seul le Barça de Pep Guardiola avait réalisé cette performance en 2009.

A l'issue du sacre bavarois, l'entraîneur catalan, actuellement en poste sur le banc de Manchester City, a salué l'incroyable saison du club bavarois, qu'il a entraîné pendant trois ans (2013-2016).

"Je vous adresse de grosses félicitations pour tous ces succès, d'être le club champion du monde et surtout pour ces six trophées, a-t-il déclaré dans une vidéo mise en ligne par le Bayern. Je suis tellement fier. Félicitations à vous tous et spécialement à Hansi (Flick, l'entraîneur, ndlr), les joueurs et le staff pour cette chose incroyable."

Il ne s'est pas arrêté là en proposant un match du "7e titre" entre le Bayern et le Barça pour déterminer le meilleur des deux clubs. Et il est prêt à faire appel à l'un de ses joueurs de l'époque pour cela: Lionel Messi. "J'aimerais dire à Hansi que vous n'êtes que la deuxième équipe à gagner six titres de suite, après Barcelone, rappelle-t-il. Peut-être que je peux appeler Messi et compagnie. Nous pouvons jouer pour le 7e titre. Dites-moi où et quand, et nous serons là!"

Lors de ses trois saisons passées en Bavière, Pep Guardiola a décroché sept titres, dont trois en Bundesliga. Il avait échoué à trois reprises au stade des demi-finales de la Ligue des champions. Il s'était ensuite engagé avec Manchester City où il est toujours en poste.