Manchester United: accusé de viol et violences, Greenwood libéré sous contrôle judiciaire

Mason Greenwood (20 ans), attaquant de Manchester United, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, ce mercredi trois jours après avoir été arrêté suspicion de viol et d'agression sexuelle sur sa compagne.

L'attaquant anglais de Manchester United Mason Greenwood (20 ans) a été libéré ce mercredi et placé sous contrôle judiciaire après son arrestation pour viol et agression, a annoncé la police.

"Un homme de 20 ans arrêté (dimanche), soupçonné du viol et de l'agression sexuelle d'une femme, a été libéré sous contrôle judiciaire pendant que l'enquête se poursuit", a indiqué la police du Grand Manchester dans un communiqué.

Suspendu par Manchester United

L'international anglais a été suspendu d'entraînement et de match par Manchester United après les accusations formulées contre lui. Le club a publié un communiqué mardi soir réitérant sa "forte condamnation des violences de toute nature". "Comme communiqué précédemment, Mason Greenwood ne s'entraînera pas avec le club ni ne jouera pour lui jusqu'à nouvel ordre", avaient ajouté les Red Devils.



L'attaquant a aussi été retiré des versions du jeu FIFA 22 après son arrestation après que Nike a suspendu son accord avec le joueur. Dimanche, plusieurs documents (photos, vidéos et notes vocales) avaient été publiés sur Instagram ciblant Greenwood comme l'auteur de violences sur sa conjointe.

"La police du Grand Manchester a été informée plus tôt dans la journée d'images et de vidéos publiées en ligne sur les médias sociaux par une femme rapportant des incidents de violence physique, avait indiqué la police du Grand Manchester. Une enquête a été lancée et, suite aux investigations, nous pouvons confirmer qu'un homme d'une vingtaine d'années a depuis été arrêté pour suspicion de viol et d'agression."