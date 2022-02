Manchester United: de nouvelles charges contre Greenwood, toujours détenu pour un viol présumé

Placé en garde à vue pour viol et agression, le footballeur anglais Mason Greenwood est désormais également accusé d'agression sexuelle et de menaces de mort.

Toujours entendu par les enquêteurs, Mason Greenwood a vu les charges contre lui s'alourdir. Déjà soupçonné de viol et d'agression sur une jeune femme, le footballeur international anglais est à présent également accusé d'agression sexuelle et de menaces de mort par la police du Grand Manchester. Sa garde à vue, débutée dimanche après-midi, a été prolongée jusqu'à mercredi.

Aucun entraînement "jusqu'à nouvel ordre"

L'arrestation du joueur de Manchester United, âgé de 20 ans, est survenue après la diffusion de photos et vidéos d'une jeune femme dénonçant des violences. Ces images la montraient visage en sang et des contusions sur le corps, avec la mention "à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement". Un enregistrement audio a également été dévoilé, suggérant que le joueur la forçait à avoir un rapport sexuel.

Manchester United a décidé de ne pas autoriser Mason Greenwood à revenir à l'entraînement et à prendre part à des matchs "jusqu'à nouvel ordre". L'équipementier américain Nike a, de son côté, annoncé la suspension de son partenariat avec le joueur. En outre, l'éditeur de jeux vidéo EA Sports a annoncé qu'il ne serait plus jouable dans les modes hors-ligne de FIFA 22, et qu'il ne pourrait plus être obtenu dans les packs de cartes du lucratif mode "Ultimate Team".