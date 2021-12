Manchester United: Carrick quitte le club après son intérim réussi

Après avoir assuré l’intérim à la suite du limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer et avant de céder sa place à Ralf Rangnick, Michael Carrick a finalement décidé de quitter Manchester United. La direction du club a officialisé son départ jeudi soir juste après la victoire des Red Devils face à Arsenal (3-2) en Premier League.

C’est une page de 15 ans de l’histoire de Manchester United qui s’est tournée jeudi soir à Old Trafford. Si on savait que Michael Carrick allait céder le poste d’entraîneur à Ralf Rangnick, on ne s’attendait pas à ce que l’ex-milieu de terrain des Red Devils quitte le club. Catapulté entraîneur intérimaire après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer dont il était l’adjoint, le coach de 40 ans a décidé de partir, a annoncé la direction de MU juste après la victoire des partenaires de Cristiano Ronaldo face à Arsenal (3-2) pour le compte de la 14eme journée de Premier League.

C’est le bras levé, invaincu en trois matchs, qu’il va laisser les commandes de l’équipe à l’Allemand Ralf Rangnick, dont la première est donc attendue dimanche face à Crystal Palace.

464 matchs avec MU

"Après une longue réflexion, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter le club, a indiqué Michael Carrick dans un communiqué. Je suis et resterai un fan de Manchester United. Je souhaite à Ralf, au staff, aux joueurs et aux supporters le meilleur pour l’avenir."

Michael Carrick a disputé 464 matchs pour MU entre 2006 et 2018. Il a notamment remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa, cinq titres de champion d'Angleterre, une Cup, deux Coupes de la League et la Coupe du monde des clubs avant de mettre un terme à sa carrière en 2018 et de devenir l’adjoint de José Mourinho puis d’Ole Gunnar Solskjaer.