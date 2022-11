Manchester United: Cristiano Ronaldo salue Messi, un joueur "magique"

A quelques jours de la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo a vanté les mérites de son rival Lionel Messi. Au cours de son entretien avec Talk TV, le Portugais a souligné le joueur "incroyable et magique" qu'est l'Argentin, un "gars formidable".

Au cours de son entretien choc avec Talk TV, où il a critiqué à plusieurs reprises Manchester United, Cristiano Ronaldo a eu aussi des mots élogieux pour Lionel Messi, son rival de longue date. Si Piers Morgan, qui a réalisé l'entretien, avait promis que les déclarations de "CR7" feraient les "gros titres", elles ne sont pas tapageuses qu'annoncé. La relation cordiale, à distance, entre les deux hommes est même renforcée.

>> L'affaire Ronaldo: les infos en direct

"On fera un dîner après notre carrière, c'est sûr"

Interrogé sur Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a admis qu'il s'agissait du joueur le plus fort qu'il ait jamais rencontré au cours de sa carrière avec Zinédine Zidane. "Un joueur incroyable, magique, top… En tant que personne, nous partageons la scène depuis 16 ans, imaginez, 16 ans. Donc, j'ai une excellente relation avec lui, a répondu le quintuple Ballon d'or à propos de la 'Pulga'. Je ne suis pas ami dans le sens où un ami c'est le gars qui est avec toi dans ta maison, parlant au téléphone, non, mais c'est comme un coéquipier."

Entre 2009 et 2018, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont affrontés en Liga, l'un au FC Barcelone et l'autre au Real Madrid. "C'est un gars que je respecte vraiment, par exemple pour la façon dont il parle toujours de moi. Sa femme et ma femme, ma petite amie, se respectent beaucoup, elles viennent d'Argentine. Qu'est-ce que je peux dire à propos de Messi? Un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football", a lancé celui qui souhaite quitter Manchester United.

Cristiano Ronaldo a validé par ailleurs l'idée de partager un dîner avec Lionel Messi à l'issue de sa carrièe. "Bien sûr, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et partager de nouvelles choses. On le fera, c'est sûr", a lancé le joueur de 37 ans. Reste à savoir si l'un des joueurs aura décroché un Mondial d'ici là, avec une dernière opportunité qui s'offre à eux au Qatar.