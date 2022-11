Manchester United: Cristiano Ronaldo se confie sur la mort de son fils

Dans un nouvel extrait de l’interview accordée au journaliste anglais Piers Morgan, Cristiano Ronaldo s’est confié sur la mort de son nouveau-né lors de l’accouchement le 18 avril dernier.

Cristiano Ronaldo avait révélé la terrible nouvelle en avril dernier dans un communiqué avec sa compagne Georgina Rodriguez. Le joueur avait annoncé la naissance de sa fille Bella et le décès de son jumeau, Angel, lors de l’accouchement, le 18 avril. Une épreuve sur laquelle il est revenu dans l’interview accordée au journaliste anglais, Piers Morgan, dont les extraits fuitent depuis le week-end. Après les attaques sur Manchester United, l’entraîneur Erik ten Hag ou les consultants anglais, le Portugais a abordé ce volet bien plus intime et déchirant.

"Probablement le moment le plus difficile de ma vie"

"C’est probablement le pire moment que j'ai vécu dans ma vie depuis la mort de mon père, a confié le quintuple Ballon d’or. Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal et quand vous avez un problème, c'est difficile. Moi et Gio (Georgina) avons eu des moments difficiles. C'était très, très difficile de comprendre ce qui se passait à cette période de ma vie. Le football ne s'arrête pas, nous avons eu de nombreuses compétitions. Ce fut probablement le moment le plus difficile de ma vie."

Le joueur a confié qu'il gardait les cendres d'Angél près de celles de son père, décédé d'une insuffisance hépatique en 2005, dans une chapelle de sa maison. "Je leur parle tout le temps et ils sont avec moi. Tu sais qu'ils m'aident à être un homme meilleur, à être une meilleure personne, à être un meilleur père. Et c'est quelque chose dont je suis vraiment fier… le message qu'ils m'envoient, en particulier mon fils."

Ronaldo évoque l’épreuve de l’annonce du décès du nouveau-né à ses quatre autres enfants, dont Cristiano Junior, âgé de 12 ans. "Les enfants commencent à dire: ‘où est l'autre bébé, où est l'autre bébé?’", s’émeut le Portugais qui confie avoir fondu en larmes avec son aîné en lui expliquant les circonstances.