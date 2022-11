Manchester United: Ronaldo charge encore la direction au sujet de sa fille malade

Un nouvel extrait de l'entretien accordé par Cristiano Ronaldo à Piers Morgan a été diffusé ce lundi sur les réseaux sociaux. L'attaquant portugais y a regretté le manque d'empathie de Manchester United lorsque sa fille de quelques semaines a été malade pendant l'été.

Les raisons de la crise entre Cristiano Ronaldo et Manchester United ne semblent pas uniquement sportives. L'attaquant portugais a reconnu ne pas avoir de respect pour Erik ten Hag, l'entraîneur néerlandais l'ayant notamment installé sur le banc depuis le début de saison. Mais au-delà du foot, la star de 37 ans a regretté le manque de considération et de confiance de sa direction lorsque sa fille, jumelle d'un garçon mort-né, âgée de quelques semaines est tombée malade pendant l'été.

"J'ai parlé avec le directeur et le président de Manchester United et ils n'ont pas cru que quelque chose n'allait pas, a expliqué le quintuple lauréat du Ballon d'or lors d'un entretien avec Piers Morgan pour TalkTV. Ce qui m'a fait me sentir mal."

>> Toutes les infos sur Cristiano Ronaldo et son malaise à Manchester

"Ils ont douté de ma parole"

Frappé par la mort de son fils, Cristiano Ronaldo a forcément eu peur pour sa fille Bella lorsqu'elle est tombée malade pendant l'été. L'ancien joueur du Sporting ou encore du Real Madrid a fustigé le manque d'empathie de ses dirigeants. CR7 a justifié ainsi son absence pendant une partie de la pré-saison. Au sein des Red Devils, visiblement, on n'a pas cru à son récit.

"C'est quelque chose qui m'a vraiment blessé parce qu'ils ont douté de ma parole comme quoi j'avais des difficultés, surtout pour Bella (sa fille) et Geo (Georgina, sa compagne), poursuit-il. Nous avons passé une semaine à l'hôpital parce que Bella avait un gros problème, a encore assuré l'international portugais dans cette séquence. Je n'ai pas participé à la pré-saison à cause de cela."

Candidat au départ pendant le mercato, Cristiano Ronaldo n'a donc pas convaincu Manchester United lorsqu'il leur affirmé être absent de la préparation estivale en raison de problèmes familiaux. Titularisé lors de seulement quatre matchs de Premier League cette saison, le buteur de 37 de la Selaçao das Quinas n'a marqué qu'un seul but en championnat.

Et le principal intéressé dont l'avenir semble plus que jamais incertain d'ajouter: "Je ne voulais pas laisser ma famille pour faire la pré-saison parce que je pensais que ce n'était pas juste. C'est pourquoi je n'y suis pas allé."