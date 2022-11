Portugal: Joao Mario explique la fraîche poignée de mains entre Cristiano Ronaldo et Fernandes

Joao Mario, milieu de terrain du Portugal, a tenté de déminer la polémique autour de la poignée de mains glaciale entre Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo lors des retrouvailles entre les deux joueurs, lundi.

La scène fait beaucoup parler ces dernières heures. Elle intervient sur une vidéo diffusée par la Fédération portugaise de football autour des retrouvailles de la sélection portugaise avant la Coupe du monde. La caméra filme ainsi l’arrivée de Bruno Fernandes dans le vestiaire et le moment où il s’installe aux côtés de Cristiano Ronaldo, quelques heures après l’interview explosive de ce dernier critiquant férocement Manchester United où jouent les deux joueurs.

Le sourire affiché quelques secondes plus tôt par Fernandes s’efface alors avant d’adresser un regard furtif à CR7 puis de saisir brièvement sa main tendue depuis quelques secondes. Les deux hommes semblent s’échanger quelques mots inaudibles, puis Fernandes tourne vite le dos à Ronaldo, stoïque. Fugace, la séquence est sujette à interprétation sur l’ambiance potentiellement tendue entre les deux joueurs, coéquipiers à Manchester United après les virulentes critiques émises par Ronaldo contre les Red Devils. Joao Mario, milieu de terrain portugais, a déminé le sujet ce mardi en assurant que l’entente est bonne entre les deux hommes.

"J’avais le bonheur d’être dans le vestiaire à ce moment-là et j’ai vu les images, a confié le milieu du Benfica Lisbonne. C’est drôle, parce que parfois ça peut être sujet à interprétation. C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l’un des derniers à arriver [au stage de la Seleção] et Cristiano lui a demandé s’il était venu en bateau."

"Il n’y a aucun problème entre eux"

Le milieu de terrain insiste sur la bonne ambiance à neuf jours du premier match des hommes de Fernando Santos lors du Mondial contre le Ghana (24 novembre, 17h). "Je peux comprendre que les images peuvent être sujettes à interprétation mais c’est ce qui s’est passé, promet-il. C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu’ils ont une très bonne relation parce qu’ils jouent ensemble, et parce je les ai déjà vu et je l’ai constaté encore durant toute la journée d’hier (lundi). Vous avez vu un petit extrait de ce qui s’est passé mais il n’y a aucun problème entre eux."