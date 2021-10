Manchester United-Everton: Townsend l'assure, sa célébration façon Ronaldo était un hommage

Après avoir accroché Manchester United 1-1 à Old Trafford samedi lors de la 7eme journée de Premier League, l’ailier d’Everton Andros Townsend, buteur face aux Red Devils, a expliqué pourquoi il a célébré son but de la même façon de Cristiano Ronaldo.

Dans d’autres stades, il en aurait fallu beaucoup moins pour provoquer une polémique. Mais avec Andros Townsend et Cristiano Ronaldo, on en restera à un fait de match anecdotique pour les uns, amusant pour les autres. On joue la 65e minute de jeu entre Manchester United et Everton, rencontre de la 7e journée de Premier League, quand Andros Townsend trompe David de Gea d'un tir croisé et égalise pour les Toffees.

Dans le jardin de Cristiano Ronaldo, entré en jeu depuis quelques minutes à peine, l’ailier anglais fonce vers le poteau de corner et célèbre son but en mode CR7. Une provocation? Surtout pas.

"Une marque de respect"

"Ce mec est mon idole, a réagi le joueur des Three Lions (13 sélections) au micro de BT Sport. J’ai grandi en regardant Cristiano Ronaldo, j’ai passé des heures sur le terrain à essayer d’imiter ses gestes techniques. Peut-être que je n’aurais pas dû passer autant de temps sur la célébration car elle n’était pas géniale." Et Townsend d'ajouter: "C’était une marque de respect pour Cristiano Ronaldo."

Agacé par la tournure des évènements davantage que par l'imitation de son adversaire, Cristiano Ronaldo a filé directement au vestiaire dès le coup de sifflet final. Les mots de Townsend venu à sa rencontre sur la pelouse n’y ont rien changé.