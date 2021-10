Manchester United-Everton: Townsend célèbre son but en imitant Ronaldo

Anthony Martial a marqué le premier mais Andros Townsend a permis à Everton d'obtenir le nul face à Manchester United ce samedi en ouverture de la septième journée de Premier League (1-1). L’Anglais s’est même permis de chambrer gentiment le public d’Old Trafford en célébrant son but à la manière de Cristiano Ronaldo.

Sauvé de justesse par un but de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions face à Villarreal (2-1), Manchester United s’est longtemps passé du Portugais ce samedi pour son match de Premier League contre Everton.

C’est depuis le banc de touche que le quintuple Ballon d’or a vu Anthony Martial marquer pour les Red Devils à quelques minutes d'une mi-temps (1-0, 43e). Jusque-là tout semblait aller bien pour les partenaires de CR7. Mais les Toffees ont égalisé peu après l'heure de jeu et ni Paul Pogba ni le numéro 7 de Manchester United n'ont réussi à changer la donner (1-1).

Ronaldo imité et agacé

Peu avant l’heure de jeu, Ole Gunnar Solskjaer a finalement décidé de lancer sa star sur la pelouse d’Old Trafford à la place d’un Edinson Cavani frustré. Après seulement huit minutes, Everton a égalisé alors que les Mancuniens poussaient pour inscrire le but du break.

Sur une contre-attaque express, Demarai Gray a remporté son duel physique face à Fred avant de déposé Scott McTominay pour lancer Abdoulaye Doucouré. Avec intelligence, le milieu français a glissé le ballon vers Andros Townsend qui a tranquillement ajusté David De Gea (1-1, 65e).

L’ailier anglais s’est ensuite précipité vers le poteau de corner pour célébrer son but en imitant de la fameuse célébration de Cristiano Ronaldo. Un saut et un "SIIII!" entrés dans la légende du football contemporain.

Une immense joie pour le joueur des Toffees qui contraste à merveille avec la réaction du Portugais. CR7 a pesté contre le repositionnement de ses coéquipiers sur ce contre.

Andros Townsend imite Cristiano Ronaldo contre Manchester United © AFP

Pire, sur un corner mal dégagé par la défense de Manchester, Yerri Mina a bien cru offrir la victoire aux protégés de Rafa Benitez. Mais un léger hors-jeu a privé le défenseur colombien et Everton d'un deuxième but et d'une victoire renversante à Old Trafford (1-1, 85e).

A l'arrivée, Manchester United cède encore du terrain sur ses rivaux en tête de la Premier League avec un deuxième match consécutif sans victoire. A l'inverse, Everton reste au contact des meilleurs et occupe provoisrement la troisième place du classement derrière Liverpool et les Red Devils. Le vainqueur du choc entre Liverpool et Manchester City (ce dimanche à 17h30 sur RMC Sport 1) pourra frapper un grand coup.

