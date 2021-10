Manchester United: l'agacement de Ronaldo après le nul contre Everton

Entré à l’heure de jeu sur la pelouse d’Old Trafford, Cristiano Ronaldo n’a pas pu empêcher Manchester United de concéder un décevant match nul face à Everton (1-1) samedi lors de la 7eme journée de Premier League. La star portugaise n’a pas caché son irritation au coup de sifflet final.

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour Cristiano Ronaldo. Si personne n’a oublié son retour fracassant à Manchester United face à Newcastle (un doublé et une victoire 4-1), CR7 n’a pas enflammé Old Trafford ce samedi face à Everton (1-1). Le costume de sauveur, Ronaldo l’avait pourtant encore une fois endossé en Ligue des champions, en offrant la victoire au bout du temps additionnel face à Villarreal (1-2). Mais contre les Toffees, son influence a été minimale. Déjà parce que le Portugais était remplaçant, une première depuis son arrivée à MU, et aussi parce qu’il n’a pas réussi à être décisif.

Frustré et agacé

Ronaldo est entré à la 57e minute de jeu à la place d’Edinson Cavani. Manchester United menait alors 1-0 grâce à Anthony Martial. Mais un peu plus de cinq minutes après son apparition sur la pelouse, Everton a égalisé grâce à un but de Townsend qui a osé imiter la célébration de la star portugaise (65e).

Frustré, Ronaldo agitait déjà ses bras dans tous les sens. Après sa frustration, CR7 a eu du mal à cacher son irritation au coup de sifflet final. Le quintuple Ballon d’Or n’a salué aucun de ses adversaires. Pas même Townsend venu vers lui. Il est rentré directement au vestiaire en marmonnant avec le visage de mauvais jours. Après la trêve internationale, il retrouvera la Premier League le 16 octobre avec un déplacement à Leicester.