Manchester United: face aux critiques, Ronaldo compte "fermer des bouches"

Avant le choc de Premier League ce dimanche (17h30 sur RMC Sport 1) entre Manchester United et Liverpool, Cristiano Ronaldo est revenu, dans un entretien à Sky Sports, sur les quelques critiques qui entourent son retour, à propos de son influence dans le jeu. A 36 ans, l'attaquant portugais s'est montré ferme et se dit encore prêt à aider les Red Devils dans la qûete de trophées, convaincu de son niveau.

Revenu cette saison, à 36 ans, à Manchester United, Cristiano Ronaldo continue d'afficher une détermination sans faille. Malgré ses 6 buts inscrits en 9 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant portugais estime qu'il a besoin de temps avec ses nouveaux coéquipiers pour prendre ses marques, afin aussi que chacun comprenne le style de jeu de l'équipe.

Dans un entretien à Sky Sports ce samedi, Cristiano Ronaldo s'est toutefois agacé des critiques à son sujet, qui pointent du doigt les lacunes de son jeu. "Je sais quand l'équipe a besoin de mon aide défensivement. Mais mon rôle dans le club est de gagner, d'aider l'équipe à le faire et à marquer des buts, a commenté CR7. L'aspect défensif fait partie aussi de mon travail. Les gens qui ne veulent pas voir ça, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas mais pour être honnête j'ai 36 ans, je gagne tout donc vais-je m'inquiéter pour les gens qui disent du mal de moi? Je dors bien la nuit. Je me couche avec la conscience tranquille. Continuez comme ça, parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses."

"S'ils s'inquiètent pour moi, c'est parce qu'ils connaissent ma valeur"

Encore sauveur mercredi dernier, en Ligue des champions, lors de la victoire face à l'Atalanta (3-2), Cristiano Ronaldo n'en reste pas moins critiqué aussi pour son implication générale dans le jeu. "La critique fait toujours partie du jeu. Je ne m'inquiète pas pour ça. Et je vois ça même comme une bonne chose pour être honnête, a lâché Cristiano Ronaldo. S'ils s'inquiètent pour moi ou s'ils parlent de moi, c'est parce qu'ils connaissent mon potentiel et ma valeur dans le football. Alors c'est bien. Je vais donner un exemple: si tu es dans une école et que tu es le meilleur élève, vous demandez aux pires élèves s'ils aiment le meilleur, ils vont dire qu'ils ne l'aiment pas."

Actuellement 6e de Premier League après 8 journées, Manchester United s'apprête ce dimanche (17h30 sur RMC Sport 1) à recevoir Liverpool, actuel deuxième du classement avec 18 unités, contre 14 pour les Red Devils. "Je ne suis pas là pour les vacances. Je leur ai dit que je voyais un énorme potentiel dans cette équipe avec de très jeunes joueurs, qui ont du potentiel, et je suis là pour gagner et aider l'équipe pour construire de nouvelles choses, a déclaré encore celui qui a quitté la Juventus cet été. Tout le monde me connaît. J'ai toujours été comme ça, je ne vais pas changer maintenant avec mon âge. Je me donnerai toujours à 100% pour ce club. Je sais qu'il y aura toujours des avis sur moi à cause de ce que je suis, de ce que j'accomplis ou ce que je gagne. Ils ne veulent pas me donner du crédit pour les bonnes choses mais ils vont toujours trouver les mauvaises choses. Pour moi, ce n'est pas un problème."