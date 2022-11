Manchester United: "Je me suis senti provoqué par ten Hag", explique Ronaldo sur son refus de jouer contre Tottenham

Dans la dernière partie de son entretien choc pour Talk TV, Cristiano Ronaldo est revenu sur son refus de jouer les dernières minutes de la rencontre le 19 octobre entre Manchester United et Tottenham. Lattaquant portugais s'est senti "provoqué" par Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo avait besoin de livrer sa version sur de nombreux sujets. Au cours de son entretien choc avec le journaliste Piers Morgan sur Talk TV, dont la dernière partie a été diffusée ce jeudi, "CR7" est revenu sur son refus d'entrer en jeu face à Tottenham le 19 octobre dernier, ce qui a provoqué une vive polémique. Le Portugais avait regagné les vestiaires à la 89e minute lors de cette victoire des Red Devils (2-0).

"Il ne me fait pas jouer contre Manchester City par respect pour ma carrière mais il me demande de jouer trois minutes face à Tottenham. Cela n'a pas de sens. Je regrette d'avoir quitté le stade face à Tottenham, mais je me suis senti provoqué par le coach, a expliqué Cristiano Ronaldo sur sa décision. Ce n'est pas acceptable pour moi qu'un coach me mette trois minutes sur la pelouse. Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur."

"Très, très, très déçu par la communication de Manchester United"

Cristiano Ronaldo avait ensuite été suspendu pendant trois jours par son club, manquant la rencontre face à Chelsea. "Je pense que c'était une stratégie du club pour que je réagisse de cette façon. J'ai été très, très, très, très déçu par la communication de Manchester United, a appuyé le quintuple Ballon d'or. Pour être honnête, je n'ai jamais eu de problème avec aucun club, avec aucun entraîneur. Et ils me suspendent pendant trois jours, ce que je trouvais beaucoup. C'était une honte."

Cristiano Ronaldo a encore assuré que son entraîneur Erik ten Hag ne le "respecte pas" de la manière dont il "le mérite". Le joueur de 37 ans en a profité aussi pour fustiger la communication dans l'ensemble de son club. "Je comprends, après que Manchester ait été si mauvais ces cinq dernières années, qu'il devait nettoyer la maison. Mais la façon dont ils l'abordent, la façon dont la presse rend cela si important, c'est parce que… probablement la communication n'était pas la meilleure, a estimé celui qui était parti en 2009 en direction du Real Madrid. Mais je comprenais vraiment au début que je ne commence pas les matchs parce que je n'avais pas fait la pré-saison, mais aller plus loin que ça..."

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo assure ne pas savoir de quoi son avenir sera fait après la Coupe du monde, qu'il disputera ces prochaines semaines avec le Portugal. Difficile toutefois de l'imaginer à Old Trafford pour la fin de saison après toutes ses déclarations.