Manchester United: la grosse colère d’Onana contre Maguire

André Onana, nouveau gardien de Manchester United, s’est emporté contre son défenseur Harry Maguire après une erreur de ce dernier lors du match amical face au Borussia Dortmund (3-2), dimanche.

Manchester United a concédé une troisième défaite consécutive en match amical, dimanche contre le Borussia Dortmund (3-2). Le résultat de nombreuses erreurs défensives, dont celles de Victor Lindelof et Aaron Wan-Bissaka ayant abouti sur deux buts adverses. Harry Maguire a bien failli causer un autre but en début de seconde période en provoquant une grosse situation sur son but après une mauvaise relance. Mais André Onana, nouvelle gardien numéro 1 des Red Devils après le départ de David De Gea, a sauvé son équipes en signant deux parades.

Les fans ont aimé, d'autres fustigent Onana

Après son double arrêt, le gardien camerounais s’est dirigé en furie vers Maguire en lui hurlant dessus pour son erreur. Un coup de sang apprécié par de nombreux supporters mancuniens, souvent très durs envers Maguire pour sa maladresse et ses erreurs. D’autres ont moins apprécié ce pétage de plomb contre une cible jugée trop facile.

"Je n'aime pas ça d'Onana, a lancé l’ancien attaquant Gabriel Agbonlahor sur talkSPORT. Maguire est une cible facile. Il n'a rien fait de mal. Est-ce que tu fais ça contre (Lisandro) Martinez? Je ne crois pas. Je comprends si c’est une grosse erreur, que tu prends un but. Dans ce cas, il faut dépenser la même énergie pour chaque joueur. Je suis d’accord s’il le fait pour chaque joueur. Mais Maguire est la cible des réseaux sociaux qui lui disent tout le temps: ‘pars, pars, pars’. Reste profil bas. Je n’ai pas aimé ça, ce n’était même pas une erreur de Maguire."

Ten Hag, qui a recruté Onana après l’avoir entraîné à l’Ajax Amsterdam, n’a pas incriminé Maguire mais la performance globale de son équipe. "Il n'y a aucune excuse, a-t-il déclaré. Nous devons être performants quoi qu'il arrive, puis vous devez être impitoyables et gagner des matchs parce que nous sommes Manchester United et que les fans attendent de nous des victoires. Le premier but était vraiment médiocre en défense et le second vraiment médiocre en construction, ce n'est pas nous. Il faut garder le contrôle et il faut garder la responsabilité sur le ballon et c'était pareil sur le 3-2 pour Dortmund, donc ça ne peut pas arriver et c'est impardonnable même si c'est un amical."