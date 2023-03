Liverpool-Manchester United: quand Varane demande à ses coéquipiers de saluer les supporters après la déroute

Manchester United a été balayé par Liverpool ce dimanche (7-0), lors de la 26e journée de Premier League. Après cette humiliation, de nombreux joueurs mancuniens ont directement regagné les vestiaires, avant que Raphaël Varane ne leur demande d'aller saluer les supporters.

Les têtes sont lourdes du côté des Red Devils, après la gifle reçue par Liverpool dimanche à Anfield (7-0), lors de la 26e journée de Premier League. Punis par le trio Cody Gakpo, Darwin Nuñez et Mohamed Salah, les joueurs de Manchester United ont été méconnaissables et ont concédé leur plus large défaite depuis... 1930, avec notamment six buts encaissés au retour des vestiaires, dont trois en moins de vingt minutes à la reprise (47e, 50e, 66e) et trois autres dans le dernier quart d’heure (75e, 83e, 88e).

Après cette déroute historique, de nombreux joueurs mancuniens ont rejoint les vestiaires têtes basses. Mais pas Raphaël Varane, qui a exhorté ses coéquipiers à rester sur la pelouse et venir saluer les supporters des Red Devils présents dans les travées d'Anfield.

Fin de série pour MU

En plus des joueurs, Erik ten Hag est également apparu touché au coup de sifflet final. "Tu peux perdre un match, mais pas de cette façon. En première période, on a fait un match vraiment honnête, on s'était crée les meilleures occasions et on avait encaissé un but sur une erreur isolée, a rappelé le technicien néerlandais au micro de Bein Sports. Mais la seconde période n'était pas professionnelle. Ça ne peut pas arriver et on doit en parler. Ce n'était pas seulement deux joueurs, c'était toute l'équipe. J'ai vu onze individus perdre pied, se détacher du plan de jeu et laisser passer. En tant que Manchester United, on a des standards à respecter."

La lourde défaite concédée lors du derby d'Angleterre met fin à une série de onze matchs sans défaite toutes compétitions confondues pour Manchester United, qui n'avait plus perdu depuis le 22 janvier face à Arsenal (3-2). Entre temps, les Mancuniens ont notamment éliminé le FC Barcelone en barrage de Ligue Europa. Troisièmes de Premier League, les coéquipiers de Raphaël Varane ont désormais rendez-vous avec le Betis Séville en Coupe d'Europe pour tenter d'oublier cette sombre soirée du 5 mars 2023.