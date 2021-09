Premier League: Manchester United tombe, après un penalty loupé par Bruno Fernandes

Dans un match qu'ils n'ont pas su maîtriser, les Red Devils se sont inclinés (0-1) face à Aston Villa. Bruno Fernandes a manqué un penalty décisif dans le temps additionnel.

Manchester United était sur un nuage depuis plusieurs semaines et le retour de Cristiano Ronaldo, mais le compte de fée a pris fin ce samedi avec la réception d’Aston Villa. Leaders de Premier League avant la rencontre, les Red Devils ont concédé une défaite sur un but tardif de Kortney House, à la 88e sur corner (0-1).

Les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ont pourtant eu les opportunités pour plier le match bien avant. Fernandes et Maguire en première période se sont heurtés à Martinez, le gardien d’Aston Villa, alors que Paul Pogba a vu sa tête passer juste à côté du poteau. En seconde période, Greenwood et Pogba, encore, se sont approchés du but des Villains, sans faire preuve d’assez de précision.

Le penalty manqué de Fernandes

Surtout, Bruno Fernandes a eu le ballon d’égalisation dans le temps additionnel, sur penalty. Mais le Portugais, pourtant spécialiste de l’exercice, a cette fois vu son tir s’envoler bien au-dessus du but d’Aston Villa. Cristiano Ronaldo, qui s’était effacé au profit de Fernandes au moment du penalty décisif et qui est resté discret sur l’ensemble du match, s’est empressé de réconforter son compatriote.

Manchester United a donc perdu son premier match de la saison en Premier League, alors qu’Aston Villa s’est imposé à Old Trafford pour la première fois depuis décembre 2009. Entre ces deux rencontres espacées de presque 12 ans, Ashley Young, joueur des Villains à l’époque, a eu le temps de rejoindre Manchester United, y disputer plus de 250 matchs et retourner à Aston Villa. Au classement, les Red Devils voient Manchester City revenir à hauteur, alors que Liverpool a l’opportunité de prendre le large en cas de victoire contre Brentford, samedi soir.