Manchester United: Solskjaer explique pourquoi Ronaldo peut jouer jusqu'à 40 ans

Ole Gunnar Solskjaer affirme que Cristiano Ronaldo a toutes les capacité pour continuer à jouer au plus haut niveau au moins jusqu'à ses 40 ans, suivant le modèle de son ancien coéquipier à Manchester United, Ryan Giggs.

Jusqu'où s'arrêtera Cristiano Ronaldo ? Déjà auteur de quatre buts en trois matchs depuis son retour chez les Red Devils en fin de mercato, l'international portugais continue d'impressionner, même à 36 ans.

Une donnée qui ravit son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. "Je ne serais pas surpris s'il jouait encore à 40 ans, pas du tout, en raison de la façon dont il prend soin de lui. Il a mis chaque once d'énergie et d'effort pour devenir le joueur qu'il est et qu'il a été, donc il mérite chaque petit compliment qu'il reçoit pour son état physique", a expliqué le coach de Manchester United en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à Aston Villa (à suivre ce samedi dès 13h30 sur RMC Sport 2).

Un état d'esprit irréprochable

Auteur de 678 buts en 898 matchs depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo ne compte pas s'arrêter là. "Ce qui est le plus impressionnant, c'est que lorsque vous avez réussi autant de choses que lui, il a toujours aussi faim. Sa mentalité est toujours aussi parfaite et c'est un désir intérieur de continuer jusqu'à ce que sa tête dise 'non, j'ai tout donné maintenant'. Il est toujours l'un des joueurs les plus rapides du championnat et je suis toujours satisfait de sa condition physique. Il est de retour en Premier League et il y a peut-être plus d'intensité que dans les championnats italien et espagnol, donc nous devrons gérer sa charge de travail", a poursuivi Ole Gunnar Solskjaer.

Absent lors de l'élimination face à West Ham en Carabao Cup ce mercredi, Cristiano Ronaldo sera bien de retour ce samedi face aux Villans, lui qui a inscrit neuf buts contre Aston Villa avec les Red Devils. Actuellement troisième à égalité de points avec Liverpool et Chelsea, Manchester United veut enchaîner en championnat, alors qu'un match important l'attend en Ligue des champions face à Villarreal mercredi (21 heures).

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres