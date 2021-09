Manchester United: le message de Cristiano Ronaldo après son retour fracassant

Manchester United s’est imposé 4-1 contre Newcastle lors de la quatrième journée de Premier League ce samedi. Cristiano Ronaldo s’est offert un doublé pour son grand retour à Old Trafford. Dans un post Instagram, le Portugais a exprimé son bonheur de fouler à nouveau cette pelouse.

Dix-huit ans après, Cristiano Ronaldo est de retour dans son jardin. Dans un Théâtre des rêves comble, le Portugais s’est offert un doublé lors de la large victoire 4-1 contre Newcastle, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League. Dans un post Instagram, Cristiano Ronaldo exprime son bonheur de porter à nouveau le maillot des Reds Devils, dans ce stade qu’il a toujours admiré.



"Mon retour à Old Trafford était juste un rappel de la raison pour laquelle ce stade est surnommé 'le Théâtre des rêves'. Pour moi, cela a toujours été un endroit magique où vous pouvez réaliser tout ce que vous avez en tête. Avec tous mes coéquipiers et le soutien incroyable que nous recevons toujours des tribunes, nous continuons le chemin avec confiance et optimisme concernant le fait que nous célébrerons tous ensemble à la fin. Fier d'être de retour à Manchester United et de rejouer en Premier League mais surtout heureux d'aider l'équipe", confie le quintuple ballon d’Or sur ses réseaux sociaux.

Une large victoire et la place de leader

Week-end parfait pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjær: en plus des buts de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et Jess Lingard ont aggravé le score en fin de match. Les Mancuniens sont leaders de la Premier League avec 10 points après quatre journées. Le bilan est de trois victoires pour un nul. Manchester City, pénible vainqueur de Leicester, 1-0, est deuxième à un point de son rival.



Prochain rendez-vous, pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, mardi à 18h45 face au Youg Boys de Berne pour le compte de la première journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

