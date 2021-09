Manchester United-Newcastle: le doublé de Ronaldo pour son grand retour à Old Trafford

Pour son grand come-back à Manchester United ce samedi, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo a déjà fait trembler les filets. L'idole d'Old Trafford a ouvert le score face à Newcastle juste avant la pause lors de ce match de la cinquième journée de Premier League, avant un deuxième but à l'heure de jeu. Un retour de rêve pour une éclatante victoire des Red Devils 4-1.

Les supporters de Manchester United l’avaient quitté comme un ailier virevoltant. Ils l’ont retrouvé comme un redoutable renard des surfaces. Mais la magie n'a pas disparu. Cristiano Ronaldo n’a pas manqué ses retrouvailles avec OId Trafford. Ce samedi, CR7 était au centre de toutes les attentions pour son come-back à Manchester United, douze ans après son départ pour le Real Madrid.

Comme l’histoire a toujours été belle entre le Portugais et MU, c’est forcément lui qui a allumé la lumière. Face à Newcastle, écrasé 4-1 pour le compte de la cinquième journée de Premier League, Ronaldo s'est offert un fracassant doublé. Il a d'abord ouvert le score juste avant la pause. Clairement pas le plus beau de sa carrière mais assurément l’un des plus acclamés.

Le but de Ronaldo avec MU © RMC Sport 1

Le but de CR7 © RMC Sport 2

Silvestre: "Il va marquer un plus de 20 buts en Premier League"

Après un tir de Mason Greenwood, excentré côté droit à l’entrée de la surface de réparation, le ballon, repoussé par le gardien des Magpies, Freddie Woodman, atterri dans les pieds de la star portugaise. Le numéro 7 n’a aucun mal pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire son 85e but en Premier League avec les Red Devils. Rebelote peu après l'heure de jeu, cette fois avec un but plus esthétique sur un décalage de Luke Shaw, pour armer une frappe du gauche.

Le premier doublé de sa deuxième vie à MU. "Je pense qu’il va marquer un plus de 20 buts en Premier League. Ça commence bien", commente son ex-partenaire Mikael Silvestre sur RMC Sport2. Guidé par CR7, MU s'est imposé 4-1 grâce deux autres réalisations de Bruno Fernandes et Jesse Lingard.