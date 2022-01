Manchester United: Rangnick a pris une décision forte pour Cavani, dont l'avenir est scellé

L’entraîneur par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, n’a aucunement l’intention de laisser partir Edinson Cavani sur lequel il compte énormément jusqu’à la fin de la saison.

Alors que son contrat avec les Red Devils arrive bientôt à son terme à Manchester United, Edinson Cavani est cité parmi les candidats au départ cet hiver. L’attaquant uruguayen est l’objet de rumeurs de toutes sortes, lesquelles ont émergé bien avant le lancement officiel du marché des transferts. Mais son nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, a tenu à mettre les choses au clair concernant la situation du joueur: "Il sait que je ne le laisserai pas partir, pour moi c'est un joueur très important pour le reste de la saison dans une équipe qui joue encore dans trois compétitions - nous avons définitivement besoin de lui et il est clair qu'il doit rester", a-t-il assuré en conférence de presse, ce dimanche.

Sauveur des Red Devils à Newcastle

Blessé ou mooins utilisé que d'autres attaquants, Cavani s’est contenté de dix apparitions cette saison, une situation qui ne lui plaît guère, l’attaquant uruguayen souhaitant jouer davantage. "Nous avons eu plusieurs conversations au cours des deux dernières semaines, c'est probablement le joueur avec lequel j'ai le plus parlé, a déclaré Rangnick. Je lui ai dit dès le premier jour qu'il était un joueur très important, probablement le seul à pouvoir jouer en tant qu'attaquant dos au but et, comme je l'ai déjà dit, son professionnalisme et son éthique de travail sont incroyables. Je lui ai dit que je voulais absolument qu'il reste jusqu'à la fin de la saison et il sait à quel point je l'estime et le respecte."

Ces mots ont-ils eu une résonance particulière chez Cavani ? L’attaquant uruguayen a en tout cas achevé l’année 2021 avec une entrée décisive sur la pelouse de Newcastle (1-1), en Premier League. Cavani a sorti de la torpeur une pâle équipe de Manchester United, peu inspirée face aux Magpies. En bon renard des surfaces au point de penalty, Cavani a marqué pour pallier le manque de créativité offensive des siens. S’il n’a pas marqué contre Burnley dans la foulée, Cavani a joué l’intégralité de la rencontre et participé au festival (3-1) qui a permis aux Red Devils de conclure l’année en beauté. De quoi le remettre en confiance, et écarter, au moins un temps, le spectre d’un départ.