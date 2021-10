Manchester United-Liverpool : "Je suis allé trop loin pour abandonner maintenant", juge Solskjaer

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu'il était "allé trop loin pour abandonner", malgré la raclée 5-0 infligée par Liverpool à Old Trafford ce dimanche en Premier League.

L'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer s'est défendu en conférence de presse après la lourde défaite infligée 5-0 par Liverpool à Old Trafford. Une raclée historique qui ne semble pas troubler le technicien norvégien, bien qu'il reconnaisse avoir vécu son "jour le plus sombre" depuis son arrivée sur le banc des Red Devils.

"Nous sommes trop proches pour abandonner maintenant"

Interrogé sur son futur au club, celui qui est sur le banc depuis 2018 ne semble pas inquiet : "Nous savons que nous sommes au plus bas, nous ne pouvons pas nous sentir plus mal que ça. On va voir où on va aller. Je suis allé trop loin, nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop proches pour abandonner maintenant." Manchester United a vécu ce dimanche après-midi sa plus grosse défaite face à Liverpool depuis octobre 1895, lorsque les Reds les avait battus 7-1 à Anfield. Un moment qui va laisser des traces.

"Nous n'étions pas assez bons individuellement et en tant qu'équipe"

"Cela va être difficile de remotiver les troupes. Les joueurs seront déprimés, mais il y a beaucoup de caractère là-bas", rassure Ole Gunnar Solskjaer. Assumant ses "responsabilités dans cette défaite", l'entraîneur s'est tout de même expliqué: "Nous n'étions pas assez bons individuellement et en tant qu'équipe - vous ne pouvez pas donner ces chances à une équipe comme Liverpool, mais malheureusement nous l'avons fait. L'ensemble de la performance n'était pas assez bonne. Nous avons créé des ouvertures, ils ont eu des occasions et ils ont été cliniques. Le troisième but a décidé du match."

Une prestation qui n'empêche pourtant pas certains supporters de Manchester United de patienter dans le froid anglais pour obtenir... un autographe de l'entraîneur des Red Devils.

"On a joué comme des enfants!"

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a présenté ses excuses aux supporters, ajoutant que les joueurs devraient se remettre en question après cette défaite. "Ça fait mal, a-t-il déclaré à BBC Sport. Les garçons sont dévastés, ce n'est pas assez bon, loin de là. Nos fans nous ont soutenus tout au long du match. Nous nous excusons auprès d'eux, ils méritent mieux. Nous devons aller de l'avant et nous améliorer." Le défenseur se refuse d'analyser la rencontre, se sentant simplement "blessé". Interrogé lui aussi à l'issue de la rencontre, le portier des Reds Devils, David de Gea, s'est contenté d'un "On a joué comme des enfants!"