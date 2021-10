Manchester United-Liverpool: la brouille entre Klopp et Solskjaer continue sur les penalties

A deux jours du choc entre Manchester United et Liverpool dimanche à Old Trafford (17h30 en direct sur RMC Sport 1), l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp s’est défendu d’avoir eu une influence sur les décisions arbitrales concernant les penalties en faveur des Red Devils. Depuis un an, les deux entraîneurs se reprochent mutuellement d'influencer les arbitres.

Un peu tendu Jürgen Klopp. Après s’être emporté contre un journaliste espagnol mardi soir après le match de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, l’entraîneur de Liverpool a une nouvelle fois exprimé son agacement ce vendredi en conférence de presse. Cette fois, c’est le désaccord avec son homologue mancunien Ole Gunnar Solskjaer à propos des penalties qui a un crispé l’Allemand. Bref rappel des faits avant les retrouvailles entre les deux coachs dimanche pour le choc MU-Liverpool à Old Trafford (17h30 sur RMC Sport 1).

Au mois de janvier, Jürgen Klopp, furieux après deux penalties non accordés à son équipe, s’était plaint du nombre, excessif selon lui, de penalties accordés à Manchester United (27 en 75 matchs pour MU contre 16 en 76 rencontres pour Liverpool).

>> Pour regarder le choc MU-Liverpool, l'abonnement aux offres RMC Sport est par ici

Il y a un mois, la tendance s’était inversée au point que c’est au tour d’Ole Gunnar Solskjaer d’allumer son homologue sans le nommer: "J'ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de penalties en deux années que moi en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c'est ma faute ou comment cela peut arriver. Il y a un certain manager qui s'inquiétait l'an dernier que nous obtenions des penalties et depuis, il semble que ce soit plus difficile de nous donner des décisions favorables." Solskjaer avait assuré qu'il avait vu "une grande différence" après les commentaires de l'Allemand. "Mais nous pouvons juste laisser cela aux arbitres et espérer qu'ils prennent très vite les bonnes décisions."

"Ils ont eu un nombre de penalties assez exceptionnel"

Un coup de pression que les journalistes n'ont pas oublié de rappeler à Klopp avant le choc de dimanche : "Entre ce que j’ai dit et ce qu’Ole a dit, ils ont eu cinq penalties et nous deux, soupire le coach de Liverpool. On sait tous qu’on ne peut pas influencer les arbitres avec des choses comme ça (leurs commentaires, ndlr). Le nombre de penalties qu’avait eus United était assez exceptionnel. Ils sont bons, ils entrent dans la surface, ils ont ce genre d’occasions... Nous les avons eues aussi et nous n’avons pas eu le même nombre de penalties. Ce sont des faits. Mais peu importe, c’est du passé. Je n’ai rien à dire de plus sur ce sujet." Vivement dimanche.