Manchester United: Rangnick ironise sur la routine de Ronaldo après son record

A l'issue de la rencontre entre Manchester United et Tottenham (3-2), Ralf Rangnick a plaisanté sur le fait qu'il devrait laisser Cristiano Ronaldo voyager au Portugal plus souvent après son triplé historique.

Il a de l'humour. Ralf Rangnick a plaisanté sur le fait que Manchester United devrait laisser Cristiano Ronaldo voyager au Portugal plus souvent après son triplé contre Tottenham qui a offert la victoire 3-2 aux Red Devils ce samedi. L'entraîneur mancunien ignorait que Ronaldo s'était envolé pour le Portugal après avoir été déclaré indisponible pour le derby mancunien (défaite 1-4) et le joueur de 37 ans n'a effectué que deux séances d'entraînement complètes avant le match contre Tottenham.

"Peut-être que nous devrions faire ça pour le reste de la saison"

Ce qui ne l'a tout de même pas empêché de marquer les trois buts de son équipe ce week-end, permettant à Manchester United de remonter à la quatrième place du classement de la Premier League. "Nous plaisantions un peu sur le fait qu'il serait peut-être judicieux de l'envoyer au Portugal pendant trois jours, alors qu'il ne s'est pas entraîné pendant deux jours, et de le faire revenir à l'entraînement le jeudi", a déclaré Rangnick à l'issue de la rencontre. "Il s'est entraîné à un niveau similaire jeudi, c'est pourquoi j'ai décidé, après cette séance d'entraînement, de le faire jouer dès le début, bien qu'il ait été absent pendant une semaine. Peut-être que nous devrions le faire pour le reste de la saison."

L'entraîneur allemand n'a pas tari d'éloges concernant le Portugais, qui en plus d'offrir la victoire, a signé un nouveau record. "Il a fait la différence, c'est sûr, avec ses trois buts, concède Rangnick. Mais pas seulement à cause des trois buts, c'était la meilleure performance de sa part depuis mon arrivée, sur et en dehors du ballon." Il a également salué la réaction de l'équipe après la lourde défaite concédée face à Manchester City le week-end passer: "Toute l'équipe a montré exactement le genre de réaction que nous attendions après la mauvaise deuxième mi-temps à l'Etihad. Revenir après deux égalisations a également montré la mentalité de l'équipe aujourd'hui."

"Nous avons des problèmes ici au club"

Depuis le début de l'année, Ronaldo traine une blessure à la hanche qui l'a mis sur la touche pour les matchs de FA Cup et de Premier League contre Aston Villa en janvier, avant son absence pour le match contre City. Rangnick a d'ailleurs concédé que Ronaldo "n'a pas toujours été à ce niveau au cours des dernières semaines et des derniers mois." Mais pour autant il ne pense pas que la star portugaise soit responsable des problèmes que traîne le club: "Nous avons des problèmes ici au club. C'est évident. Sinon, je ne serais pas là à vous parler. Mais [Ronaldo] est toujours un joueur qui peut faire la différence. Il l'a montré aujourd'hui. Et j'espère qu'il restera en forme pour le reste de la saison pour continuer d'évoluer à ce niveau. Lui et toute l'équipe, mais il est celui qui peut faire la différence jusqu'à la fin de la saison."