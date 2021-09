Manchester United: Bruno Fernandes s'excuse après son penalty manqué contre Aston Villa

Alors qu'il a manqué le penalty de l'égalisation pour Manchester United dans les toutes dernières secondes face à Aston Villa ce samedi, Bruno Fernandes a tenu à présenter ses excuses pour son geste.

Bruno Fernandes s'en veut. Alors qu'il avait l'occasion d'offrir l'égalisation à Manchester United dans les dernières secondes face à Aston Villa ce samedi, l'international portugais a complètement manqué son penalty, envoyant le ballon au-dessus de la cage de Emiliano Martínez. Quelques heures après la défaite des Red Devils, le meneur de jeu a tenu à présenter ses excuses dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux.

"Personne n'est plus frustré et déçu que moi d'avoir manqué ce penalty, qui a entraîné la défaite. J'ai toujours assumé les responsabilités et aujourd'hui, j'ai échoué. Mais j'ai fait un pas en avant et j'ai relevé le défi avec la même ambition et la même responsabilité que lorsque, à de nombreuses reprises, le ballon a fini dans les filets", a confié Bruno Fernandes.

Seulement trois penalties manqué dans sa carrière

Alors que Cristiano Ronaldo aurait pu frapper, le capitaine de la sélection a préféré laisser le cuir à son compatriote, qui ne compte pas s'attarder sur cet échec pour rebondir. "La critique et les opinions contrastées sont une grnde partie du football. J'ai appris à vivre avec. Je considère tout cela comme une partie très importante de mon engagement à ne jamais cesser d'essayer de progresser et de devenir le meilleur joueur que je puisse être, pour moi et pour l'équipe. Aujourd'hui, j'ai encore une fois pris les responsabilités qui m'ont été données depuis que j'ai rejoins United et je les prendrai à nouveau sans peur à chaque fois qu'on fait appel à moi."

Le numéro 18 portugais a également tenu à remercier les supporters, qui ont chanté son nom et a promis qu'il "reviendra plus fort." L'échec n'est pas vraiment une habitude chez Bruno Fernandes, qui n'a manqué que trois penalties dans sa carrière, dont deux avec Manchester United (le dernier remontait au 17 octobre 2020 face à Newcastle). Le Portugais n'aura pas le temps de gamberger puisque les Red Devils ont rendez-vous avec Villarreal en Ligue des champions mercredi, pour la revanche de la dernière finale de la Ligue Europa, remportée au bout du suspense par les Espagnols.