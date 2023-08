Manchester United met le sort de Greenwood entre les mains de sa section féminine

Accusé de tentative de viol et agression, Mason Greenwood pourrait être réintégré au groupe de Manchester United après l'abandon des charges pesant contre lui le 2 février dernier. Le club mancunien, après avoir déjà discuté en interne du cas de l'attaquant anglais de 21 ans, va consulter l'équipe féminine avant d'annoncer sa décision annonce la BBC ce vendredi.

Alors qu'une annonce concernant la potentielle réintégration de Mason Greenwood était prévue en amont du premier match de Premier League de Manchester United contre les Wolves lundi, la BBC révèle ce vendredi que le club va finalement attendre la consultation de son équipe féminine avant de prendre une décision. Le jeune attaquant de 21 ans était accusé de tentative de viol et agression, avant que les charges contre lui ne soient abandonnées le 2 février dernier.

Des joueuses présentes au Mondial

Manchester United souhaiterait consulter toutes les parties prenantes, y compris les membres de l'équipe féminine, dont certaines participent actuellement à la Coupe du monde de football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant de décider du sort de celui qui est toujours sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2025. Des conversations entre le club et son entourage auraient déjà eu lieu.

Plus tôt dans la journée de vendredi, un groupe de supportrices de United a déclaré qu'il protesterait contre sa réintégration potentielle. Le groupe Female Fans Against Greenwood's Return, qui prévoit de manifester devant Old Trafford avant le match de lundi, souhaite que le club "fasse preuve d'une approche de tolérance zéro" à l'égard de la violence contre les femmes.

Une enquête interne toujours en cours

Mason Greenwood a été arrêté en janvier 2022 à la suite d'allégations concernant des images et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par sa copine. Il a ensuite été accusé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d'agression entraînant des lésions corporelles. Après l'abandon des charges contre Greenwood le 2 février dernier, le Crown Prosecution Service a déclaré que des témoins clés s'étaient retirés et que de nouveaux éléments avaient été découverts, ce qui signifiait qu'il n'y avait "plus de perspective réaliste de condamnation".

À l'époque, une déclaration publiée au nom du jeune international (1 sélection) indiquait qu'il était "soulagé". United avait alors ouvert sa propre enquête interne. Mason Greenwood n'a pas été sélectionné avec le groupe depuis son arrestation et n'a participé à aucun entraînement. Il n'a pas pris part à la pré-saison mancunienne.