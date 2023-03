Manchester United écarte Greenwood de l'entraînement (au moins) jusqu'à la saison prochaine

L'attaquant de 21 ans Mason Greenwood ne rejouera pas avec les Red Devils avant, au plus tôt, la saison prochaine. Si les poursuites contre lui ont été abandonnées, après que le joueur ait fait l'objet d'une enquête pour tentative de viol, l'enquête interne du club ne sera pas terminée avant l'été.

Si toutes les charges contre lui ont été levées le mois dernier, Mason Greenwood devra attendre avant de pouvoir retrouver les terrains avec Manchester United. L'attaquant de 21 ans, suspendu par son club depuis janvier 2022 après que des allégations de tentative de viol et d'agression ont émergé pour la première fois - conduisant à son arrestation et son inculpation - fait en effet l'objet d'une enquête interne de la part du board mancunien.

Greenwood, pas de retour avant l'année prochaine, a-t-il encore un avenir à United?

Celle-ci ne devrait pas être terminée avant l'été, rapporte plusieurs médias anglais, ce qui de facto induit que Greenwood ne rejouera pas cette saison avec les Red Devils. Le joueur avait émis le souhait de reprendre au plus vite l'entraînement auprès de son staff, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 avec United. Mais le club a fait savoir qu'il ne prendrait aucune décision précipitée, en attendant d'en savoir plus sur les circonstances entourant son arrestation et sa conduite hors du terrain.

Partagés entre l'idée de lui accorder une deuxième chance - des offres provenant de Turquie ont été refusées - et celle de mettre fin à son contrat pour éviter de porter davantage atteinte à l'image et la réputation du club, les dirigeants du 3e de Premier League se laissent un peu de temps pour la réflexion. L'an passé les sponsors de Greenwood, parmi lesquels Nike, EA Sports ou Cadbury, avaient tous décidé de se retirer après la première publication des allégations.

Aujourd'hui, son maillot n'est plus à vendre dans la boutique du club, même si son numéro - le 11 - n'a pas été réattribué. Depuis sa suspension, l'international anglais (une sélection) a continué à percevoir son salaire, estimé à environ 80.000 euros par semaine. Si United entend rompre son contrat et le licencier, le club devra payer plus de neuf millions d'euros.