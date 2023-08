Manchester United: des supporters vont protester contre une réintégration de Greenwood

Selon The Athletic, un groupe de supporters de Manchester United a prévu une série de manifestations pour protester contre la réintégration de Mason Greenwood avant le match face à Wolverhampton, lundi.

Le cas Mason Greenwood (21 ans) embarrasse toujours Manchester United. Selon The Athletic, des supporters du club ont prévu une série de manifestations devant Old Trafford avant le match conter Wolverhampton, lundi (21h, 1ere journée de Premier League), pour inviter le club à se prononcer fermement sur le cas de son jeune attaquant, après l’abandon des poursuites pour tentative de viol et d’agression en février dernier.

"Si Greenwood revenait, ce serait suffisamment grave pour que de nombreux fans réévaluent leur relation avec le club"

L’international anglais n’a plus joué depuis le 22 janvier 2022 après son arrestation suite à la diffusion d’une vidéo montrant une agression sexuelle présumée sur les réseaux sociaux. Il avait alors fait l’objet d’une enquête policière avant d’être accusé de "tentative de viol, comportement autoritaire et coercitif et voies de fait ayant entraîné des lésions corporelles réelles". Greenwood, qui a toujours nié les infractions présumées, a finalement vu les poursuites abandonnées en février dernier en raison de nouveaux éléments et du retrait de témoins.

Le club mène, depuis, une enquête interne mais n’a toujours pas pris de décision sur le sort de son joueur, sous contrat jusqu’en 2025 et qui n'a toujours pas repris l'entraînement avec le groupe. Un silence insupportable pour des groupes de supporters mancuniens qui ont prévu de mettre le club face à ses responsabilités dès la reprise de la saison. Une banderole a déjà été créée et révélée par The Athletic: "Les fans féminines ne demandent pas de retour de Greenwood - Mettez fin à la violence contre les femmes."

"Il est temps que le club se lève et prenne la bonne décision, a déclaré l'un des organisateurs au média s'exprimant sous couvert d'anonymat par crainte de représailles des supporters de Greenwood. Il est temps de dire: ‘nous avons des normes élevées à United sur la façon dont nous attendons des joueurs qu'ils se comportent et, si vous ne respectez pas ces normes, vous devez être expulsé. C'est un tournant pour le club. Vont-ils se rallier au mercantilisme, aux trophées et à l'argent? Ou vont-ils prendre le parti des fans qui assistent au match et du club comme une institution sociale et communautaire dont nous pouvons être fiers d’avoir comme partie intégrante de notre identité?"

Où en est-on de la vente de Manchester United ? Avec Julien Laurens – 14/06 9:59

Le club devrait prochainement annoncer sa décision pour le joueur. En coulisses, les opposants à un éventuel retour se préparent déjà pour contester fermement une telle décision. "Une chose dont je suis vraiment fière, c'est à quel point la base des fans qui vont aux matchs est unie sur cette question, se réjouit l’une des personnes à l’origine de la création de la banderole. Il y a potentiellement un peu de division avec la base de fans en ligne, qui est plus favorable à Greenwood. Mais il semble y avoir une véritable unité parmi les fans de match. (…) En tant que fans féminines, nous avons toujours été légèrement marginalisées. Parfois, votre voix est ignorée et vous n'êtes pas pris aussi au sérieux que les autres. Sur une question comme celle-ci, cela ressemble à une attaque contre nous tous. Nous devons espérer que le club fera ce qu'il faut car, si Greenwood revenait, ce serait suffisamment grave pour que de nombreux fans réévaluent leur relation avec le club."