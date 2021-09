Manchester United-Newcastle: l'émotion de la mère de Ronaldo en tribune après le doublé de son fils

Auteur d'un doublé lors de la victoire de Manchester United face à Newcastle (4-1), Cristiano Ronaldo a rendu fier les 75.000 spectateurs d'Old Trafford et a ému aux larmes Dolores Aveiro, sa maman, présente dans les tribunes.

L'émotion de tout un peuple, et bien plus. Alors que les débuts de Cristiano Ronaldo étaient très attendus, le Portugais n'a pas déçu pour son retour à Old Trafford. Auteur d'un doublé, CR7 a été l'un des grands bonhommes de ce samedi après-midi lors de la victoire de Manchester United face à Newcastle (4-1).

Acclamé par les 75.000 spectateurs du Théâtre des rêves, le numéro 7 a également ému aux larmes Dolores Aveiro, sa maman, présente dans les tribunes pour le retour de son fils en Angleterre. Après l'ouverture du score, Dolores Aveiro a éclaté en sanglots, ravie de voir que le retour de Cristiano se déroulait de la meilleure des manières.

Elle voulait absolument que son fils revienne à Old Trafford

Ce come-back réussi est aussi un clin d'œil du destin, puisque Dolores Aveiro réclamait depuis longtemps le retour de son fils dans le club qui l'a révélé il y a douze ans. "Pour vous dire la vérité, il a été si bien reçu à Manchester que j'aimerais voir mon fils à Manchester. C'est sa vie, c'est lui qui décide. Mais si on parle de ce que je vois, il a été si bien reçu à Manchester que j'aimerai qu'il y retourne. Mais l'avenir appartient à Dieu", expliquait-elle dans un entretien au Parisien en juin 2019.

Si Paris était également un bon choix selon Dolores Aveiro, le Portugais aura prolongé son aventure avec la Juventus deux saisons supplémentaires, avant donc le grand retour là où tout a débuté pour le quintuple Ballon d'Or. Lors de son premier passage à Manchester, CR7 avait inscrit 118 buts en 292 matchs entre 2003 et 2009 et avait conquis le premier de ses cinq Ballon d'Or en 2008, quelques semaines après avoir remporté le doublé Ligue des champions-Premier League.

