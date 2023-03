Manchester United: nouvelle deadline, candidat surprise... où en est le processus de vente ?

La limite pour déposer des offres améliorées pour le rachat de Manchester United, fixée mercredi soir, a été repoussée dans une certaine confusion par la banque d'affaires Raine, chargée du processus de vente. Le Qatar et Jim Ratcliffe n’ont pas encore formulé de nouvelle offre.

Une victoire en League Cup venue mettre fin à six longues années sans trophée, une troisième place en Premier League, un quart de finale de Ligue Europa à venir face au FC Séville, sans oublier la demi-finale de FA Cup contre Brighton programmée dans un mois. Sur le plan sportif, les feux sont au vert du côté de Manchester United. C'est bien plus flou en coulisses.

En novembre dernier, la famille Glazer a fait savoir qu’elle était prête à tourner la page d'une aventure pour le moins tumultueuse démarrée en 2005. Quatre mois plus tard, le processus de vente reste incertain. Le premier appel d'offre, mi-février, s'était révélé un peu décevant pour les propriétaires, qui aimeraient 6,5 voire 7 milliards d'euros pour lâcher leur club. Les candidats au rachat des Red Devils avaient jusqu'à mercredi (22h heure française) pour déposer une offre améliorée. Une situation qui a entraîné beaucoup de confusion. Avec des informations contradictoires de part et d'autre.

Les premiers échos de la presse britannique ont d'abord annoncé que les deux favoris - le Qatar via le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe - s’étaient acquitté de cette tâche. Mais selon les informations ce jeudi de plusieurs médias anglais dont Sky Sports, le Qatar et Jim Ratcliffe n'ont finalement pas livré une deuxième offre avant la deadline. Ils ont toutefois obtenu une prolongation du délai accordé pour le faire. La limite pour finaliser les propositions a été repoussée - à une date pour l'heure inconnue - par la banque d'affaires Raine, chargée du processus de vente, ce qui laisse la possibilité d'encore les peaufiner.

Un candidat surprise finlandais

Comme le précise la BBC, le fonds d'investissement américain Elliott, ex-propriétaire de l'AC Milan, a de son côté fait une offre d'achat en vue d'une participation minoritaire, quel que soit le futur propriétaire du club. Le Manchester Evening News, quotidien local, cite par ailleurs un candidat surprise pour racheter une partie de Manchester United : Thomas Henrik Zilliacus, homme d'affaires finlandais de 69 ans, qui a investi par le passé dans plusieurs domaines, des médias numériques à l'immobilier en passant par le commerce en ligne. Il a déjà une expérience dans le monde du football pour avoir été le président du HJK Helsinki entre 1982 et 1986.

"Chaque club de sport devrait appartenir à ses supporters. Le développement actuel, qui voit les cheikhs et les oligarques milliardaires prendre le contrôle des clubs et les contrôler comme leurs terrains de jeux personnels n'est pas une tendance saine. Si nous réussissons notre candidature, nous veillerons à ce que Manchester United, le meilleur club de football du monde, fonctionne sur la base du respect, de l'égalité, de la dignité, de la diversité et de la démocratie, et avec sa base de fans impliquée dans toutes les décisions", a-t-il déclaré.