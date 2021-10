Manchester United: Park demande la fin d’un chant sur les Coréens qui mangent des chiens

Ji-Sung Park a demandé aux fans de Manchester United d’en finir avec un chant à sa gloire. L’ancien milieu sud-coréen des Red Devils a expliqué que certaines paroles peuvent désormais être assimilées à du racisme anti-asiatique.

Dix ans avant l’arrivée de Heung-min Son à Tottenham, un autre international coréen a débarqué en Premier League du côté de Manchester United en 2005: Ji-Sung Park. Tout au long de ses sept années chez les Red Devils, le milieu offensif y est devenu l’un des chouchous du public d’Old Trafford. A tel point que celui qui s’était révélé en Europe avec le PSV Eindhoven a eu droit à son propre chant. Un hommage des fans mancuniens qui pose problème aujourd’hui en raison de certaines paroles assez discutables sur les Asiatiques.

"Je sais que les fans de United ne voulaient offenser personne avec cette chanson, a expliqué celui qui a joué entre 2005 et 2012 à Manchester. Mais quand même, je dois encore éduquer les fans et leur demander d’arrêter avec cette phrase ["Tu es peut-être un mangeur de chien dans ton pays", ndlr), qui s’apparente désormais à une insulte envers les Coréens."

Park: "J’ai pitié du jeune moi"

Vainqueur de la Premier League à quatre reprises et sacré en Ligue des champions en 2008, Ji-Sung Park a profité de son intervention pour le podcast officiel de Manchester United pour raconter qu’il avait lui-même ressenti un petit malaise en entendant cette chanson lorsqu’il portait le maillot des Red Devils. Entre le plaisir d’avoir un chant dédié et l’embarras des paroles, l’international sud-coréen aux 103 sélections a tranché.

"En écoutant ce chant, même dix ans plus tard, j’ai pitié du jeune moi qui a essayé de surmonter cet inconfort que je ressentais à l’époque, a encore estimé le milieu offensif. Je me sens aussi responsable pour les jeunes qui sont encore discriminés en tant qu’Asiatiques ou Coréens, et qui luttent contre ce genre d’inconfort. […] En Corée, les choses ont beaucoup changé. C’est vrai que, historiquement, nous avons mangé de la viande de chien. Mais de nos jours, en particulier la jeune génération, elle n’aime vraiment pas cela. La culture a changé."

